Грузовое сообщение между Благовещенском и Хэйхэ временно приостановлено

Фото: https://pixabay.com/

Грузовое сообщение между Хэйхэ и Благовещенском приостановлено в связи с окончанием навигации на Амуре. Возобновить его планируют после запуска в работу понтонного моста. Ожидается, что это произойдет в декабре.

О завершении грузовых перевозок по Амуру сообщил Росгранстрой. Китайский портал Biang.ru пишет, что грузовое сообщение между Китаем и Россией на пункте пропуска Хэйхэ-Благовещенск возобновится после ледостава на Амуре в декабре, когда через реку будет установлен понтонный мост. О возобновлении пассажирского сообщения через Амур стороны не договаривались в связи с пандемией COVID-19.

Летний сезон навигации уже завершился на подавляющем большинстве амурских рек. Только на реке Бурее с притоками окончание навигации планируется на 16 ноября.