Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:38 9

Грузовое сообщение между Благовещенском и Хэйхэ временно приостановлено

Грузовое сообщение между Благовещенском и Хэйхэ временно приостановлено
Фото: https://pixabay.com/

Грузовое сообщение между Хэйхэ и Благовещенском приостановлено в связи с окончанием навигации на Амуре. Возобновить его планируют после запуска в работу понтонного моста. Ожидается, что это произойдет в декабре.

О завершении грузовых перевозок по Амуру сообщил Росгранстрой. Китайский портал Biang.ru пишет, что грузовое сообщение между Китаем и Россией на пункте пропуска Хэйхэ-Благовещенск возобновится после ледостава на Амуре в декабре, когда через реку будет установлен понтонный мост. О возобновлении пассажирского сообщения через Амур стороны не договаривались в связи с пандемией COVID-19.

Летний сезон навигации уже завершился на подавляющем большинстве амурских рек. Только на реке Бурее с притоками окончание навигации планируется на 16 ноября.

Просмотров всего: 1219

#Китай #таможня #транспорт #туризм

распечатать


В России и мире 1

Российских туристов на Кубе заперли в бункере из-за коронавируса
Общество 2

В Приамурье, несмотря на закрытые границы, набрали в вузы больше китайских студентов
Общество 2

В Амурской области трое китайцев осуждены за взятки
Общество 3

На трассе возле Райчихинска горел автомобиль
Комментарии
Показать все (9)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Выходит, посылка с Али не придет?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    А зачем городить понтонный, если есть железобетонный,-выходит что то не договаривают(хотя месяц назад и грамоты "бодрячок" вручил и сказали что пока временный КПП готов), в чем причина?.....

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    тренировка перед мотом через Зею))

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    мостом*

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Недостаточно, видимо, Едросы "Освоили" денег со строительства моста и КПП, раз понтонный мост будут делать, а новый бетонный не запускают

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    замечательный эпизод из фильма про бизнесмена Фому, разговор председателя (М.Светин) с Фомой, (М. Евдокимов). после того как Фома утопил трактор в реке.

    - Ты зачем в реку попер?

    - Перемахнуть хотел.

    - Так мост же есть!!!!

    - Есть.

    - Так зачем ты в реку попёр???

    - Перемахнуть хотел!!!

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Угрохать мильярды на красивую штуковину между двумя берегами и опять баржи по льду таскать?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    ну что тут можно еще комментировать?

    уже даже не интересно...

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    57 минут назад

    А мост зачем строили? ))))) и.д.и.о.т.ы.

Показать все (9)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь