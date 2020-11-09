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9ноября
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сегодня, 14:23 3

Родителям хабаровских школьников разрешили самостоятельно решать вопрос с дистанционным обучением

Родителям хабаровских школьников разрешили самостоятельно решать вопрос с дистанционным обучением
Фото: pixabay.com

В период возросшего числа заражений коронавирусом жители Хабаровского края по собственной инициативе могут перевести своих детей на дистанционное обучение. О таком решении сообщил сегодня в своём телеграм-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

— Сегодня на заседании президиума правительства края дал поручение министерству образования и науки оперативно подготовить проект постановления о возможности добровольного перевода детей на дистанционный формат обучения. Мы предоставим родителям такую возможность, — написал глава Хабаровского края.

Решение о формате обучения, в котором дети начнут вторую четверть после выхода с каникул, главы районов и городов Хабаровского края принимали самостоятельно. В итоге было решено всех школьников учить очно. Детские сады в Хабаровском крае пока также работают в обычном режиме.

При этом ситуацию с заражением коронавирусом в школьных коллективах продолжат мониторить. В случае, если по истечении первой недели обучения будет отмечен активный рост зараженных, власти рассмотрят вариант дистанционного обучения или кратковременных внеочередных каникул, сообщает «Интерфакс».

Школьники в Приамурье в своём большинстве сейчас находятся на каникулах. О дистанционном обучении речи в области пока не идёт, но, чтобы учителя могли спокойно работать и не сидели подолгу в ожидании теста, более 70 педагогам бесплатно и вне очереди сделают анализ на COVID-19.

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#коронавирус #Дальний Восток #дети #образование #школа

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Смените редактора. Подолгу пишется слитно. Сделайте такую же систему и в Благовещенске пожалуйста. Я не хочу рисковать здоровьем близких.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Фургалоимитатор создает видимость бурной деятельности?

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    1 час назад

    Ну и накой он сдался, политический импотент, если не может на себя ответственность за решения и поступки брать?

    Так и будет пожизни все решения на населения спихивать, а сам не при делах?

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