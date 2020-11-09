83-летний житель Райчихинска перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей

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Жители Приамурья продолжают переводить личные сбережения мошенникам.

За пятницу и прошедшие выходные в полиции области зарегистрировано около 10 фактов дистанционных хищений денежных средств со счетов жителей Приамурья. В общей сложности амурчане перевели на счета злоумышленников более 3 миллионов 100 тысяч рублей. Причём мошенники даже не меняют схему работы с доверчивыми жертвами.

Жителю Райчихинска позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о зафиксированной попытке списания денег со счёта. Для предотвращения этой операции пенсионера убедили снять все свои сбережения и положить на «безопасный счёт». В результате амурчанин под диктовку пополнил счёт мошенников на 2 миллиона 150 тысяч рублей.

По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, сообщает МВД России по Амурской области.