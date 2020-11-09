Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:08 3

83-летний житель Райчихинска перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей

83-летний житель Райчихинска перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей
Фото: go61.ru

Жители Приамурья продолжают переводить личные сбережения мошенникам.

За пятницу и прошедшие выходные в полиции области зарегистрировано около 10 фактов дистанционных хищений денежных средств со счетов жителей Приамурья. В общей сложности амурчане перевели на счета злоумышленников более 3 миллионов 100 тысяч рублей. Причём мошенники даже не меняют схему работы с доверчивыми жертвами.

Жителю Райчихинска позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о зафиксированной попытке списания денег со счёта. Для предотвращения этой операции пенсионера убедили снять все свои сбережения и положить на «безопасный счёт». В результате амурчанин под диктовку пополнил счёт мошенников на 2 миллиона 150 тысяч рублей.

По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, сообщает МВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 1101

#криминал #происшествия

распечатать


В России и мире 1

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погиб ведущий НТВ Александр Колтовой
Происшествия

Полиция: по факту попытки ограбления ломбарда в Благовещенске проводится проверка
В России и мире

У Михаила Ефремова будут особые условия в колонии
В России и мире

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток пытался убить свою семью
Комментарии
Показать все (3)
  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    Вот фсе стонут, шта у персионерав пенсион маленький. ну куда не ткни - персианеры сплошь оказываются обманутыми на мильён, а то и больше. Аткуда шевелюшки, друзья мои? тока не надо гаварить про гробовые, непосильно нажитое и проч. лабуду.

  • ой стыдно

    ой стыдно
    2 часа назад

    Где внуки и правнуки, не помогают тратить нажитое честной пенсией.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    политика банков интересная,2ляма за сутки с опустошением счета 0 эмоций,а мне блок за перевод 3тр на киви

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь