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сегодня, 13:44 0

В Амурской области трое китайцев осуждены за взятки

В Амурской области трое китайцев осуждены за взятки
Фото: pixabay.com

Трое граждан КНР заработали уголовную судимость за дачу взяток сотрудникам таможни. Все трое в разное время пытались провезти через границу запрещённые товары, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Одна гражданка Поднебесной пыталась перевезти на родину продукты животноводства без ветеринарных документов. После выявления нарушения женщина попыталась дать взятку в пять тысяч рублей таможенному инспектору.

Двое других граждан пытались вывезти или ввезти в Россию коммерческую партию товаров под видом товаров для личного пользования. Они также предложили инспектору взятку.

Правонарушения могли обернуться виновным только административным наказанием. Однако за дачу взятки граждане Поднебесной получили уголовную судимость и должны заплатить штраф в 50 тысяч рублей каждый.

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#таможня

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