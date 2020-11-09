Антитела к коронавирусу могут появиться у тех, кто им не болел
Как выяснили учёные из Британии, антитела к COVID-19 могут сформироваться у тех, кто болел родственными вирусами, например обычной простудой, сообщают «Известия» с ссылкой на публикацию в Science.
Всего учёные взяли анализы у 302 человек, антитела к коронавирусу обнаружили у 16. Исследователи уточнили, что они появились в результате заражения другим вирусом, так как их защитные белки отличаются о тех, которые вырабатываются после COVID-19.
Так, британские специалисты пришли к выводу, что у некоторых людей может быть заимствованный ранее иммунитет, правда его эффективность пока не доказана.
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