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9ноября
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сегодня, 13:21 2

Антитела к коронавирусу могут появиться у тех, кто им не болел

Антитела к коронавирусу могут появиться у тех, кто им не болел
Фото: pixabay.com

Как выяснили учёные из Британии, антитела к COVID-19 могут сформироваться у тех, кто болел родственными вирусами, например обычной простудой, сообщают «Известия» с ссылкой на публикацию в Science.

Всего учёные взяли анализы у 302 человек, антитела к коронавирусу обнаружили у 16. Исследователи уточнили, что они появились в результате заражения другим вирусом, так как их защитные белки отличаются о тех, которые вырабатываются после COVID-19.

Так, британские специалисты пришли к выводу, что у некоторых людей может быть заимствованный ранее иммунитет, правда его эффективность пока не доказана.

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#коронавирус #наука

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    37 минут назад

    У меня уже вырабатывается иммунитет к новостям про иммунитет

  • kidman

    kidman
    26 минут назад

    "антитела к COVID-19 могут сформироваться у тех, кто болел родственными вирусами, например обычной простудой"

    У тех, кто болел родственными вирусами, появятся антитела к родственным вирусам, а не к COVID-19. Да, эти белки могут быть очень похожи по структуре, но это не антитела к COVID-19

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