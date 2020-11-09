Антитела к коронавирусу могут появиться у тех, кто им не болел

Всего учёные взяли анализы у 302 человек, антитела к коронавирусу обнаружили у 16. Исследователи уточнили, что они появились в результате заражения другим вирусом, так как их защитные белки отличаются о тех, которые вырабатываются после COVID-19.

Так, британские специалисты пришли к выводу, что у некоторых людей может быть заимствованный ранее иммунитет, правда его эффективность пока не доказана.