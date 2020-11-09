Полиция: по факту попытки ограбления ломбарда в Благовещенске проводится проверка

Фото: @kriminal.blg

В конце октября неизвестный попытался ограбить ломбард в Благовещенске.

Попытку ограбления мужчина в куртке с капюшоном совершил ещё 30 октября. Видео с места происшествия попало в сеть лишь в минувшие выходные.

На кадрах видно, как неизвестный, пряча лицо под капюшоном, кувалдой пытается разбить стекло витрины. Как пояснили в городской полиции, личность предполагаемого нарушителя ещё не установлена.

— В полицию поступило заявление от владельца ломбарда. Хозяин заведения ещё не озвучил сумму причинённого ему ущерба. Поэтому в настоящее время сотрудники полиции проводят доследственную проверку в рамках статьи 167 уголовного кодекса Российской Федерации — по факту умышленного уничтожения или повреждение чужого имущества. Кроме этого, устанавливается лицо, причастное к данному инциденту, — рассказали в полиции Благовещенска.

Совершить кражу, судя по видео, злоумышленнику так и не удалось.