Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:05 0

Полиция: по факту попытки ограбления ломбарда в Благовещенске проводится проверка

Полиция: по факту попытки ограбления ломбарда в Благовещенске проводится проверка
Фото: @kriminal.blg

В конце октября неизвестный попытался ограбить ломбард в Благовещенске.

Попытку ограбления мужчина в куртке с капюшоном совершил ещё 30 октября. Видео с места происшествия попало в сеть лишь в минувшие выходные.

На кадрах видно, как неизвестный, пряча лицо под капюшоном, кувалдой пытается разбить стекло витрины. Как пояснили в городской полиции, личность предполагаемого нарушителя ещё не установлена.

— В полицию поступило заявление от владельца ломбарда. Хозяин заведения ещё не озвучил сумму причинённого ему ущерба. Поэтому в настоящее время сотрудники полиции проводят доследственную проверку в рамках статьи 167 уголовного кодекса Российской Федерации — по факту умышленного уничтожения или повреждение чужого имущества. Кроме этого, устанавливается лицо, причастное к данному инциденту, — рассказали в полиции Благовещенска.

Совершить кражу, судя по видео, злоумышленнику так и не удалось.

Просмотров всего: 301

#криминал #происшествия

распечатать


В России и мире

У Михаила Ефремова будут особые условия в колонии
В России и мире

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток пытался убить свою семью
Происшествия

На водоёмах Амурской области ищут двоих пропавших мужчин (видео)
Происшествия

В Благовещенске сгорел двухэтажный дом (видео)
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь