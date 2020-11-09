Число случаев коронавируса в мире превысило 50 миллионов

В мире зафиксировано более 50 миллионов случаев COVID-19. Эту информацию подтверждает Всемирная организация здравоохранения. В тройке лидеров по числу зараженных людей, первое место занимает США (свыше 10 миллионов человек). Далее идет Индия и Бразилия.

В России болезнь в активной фазе протекает у 419 378 человек. В течение трёх дней число новых случаев инфекции в стране превышает показатель в 20 тысяч человек. Полностью излечились от вируса на сегодняшний день 1 324 419 пациентов, погибло — свыше 30 тысяч.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Амурской области подтверждено 7 874 случая коронавируса. Выздоровели 6 078 человек, 68 скончались.