Мэрия Благовещенска впервые провела переговоры с итальянцами

Заместитель мэра города Благовещенска Игорь Берлинский провёл переговоры в режиме онлайн с мэром итальянского города Ночера-Теринезе Франческо Кардамоне. На встрече договорились о международном сотрудничестве в сфере культуры и образования. Переговоры с Италией провели в городе впервые, сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти городов договорились дружить на международном празднике льда в Харбине, где принимали участие 48 стран. Мэр Ночера-Теринезе Франческо Кардамоне даже поздравлял Благовещенск с 164-летием. На онлайн встрече чиновники устроили презентации своих городов, рассказали об особенностях и договорились о сотрудничестве в сферах культуры и образования.

— В непосредственной близости от Благовещенска завершилось строительство трансграничного автодорожного моста Благовещенск-Хэйхэ. В 2019 году дан старт строительству первой в мире трансграничной канатной дороги, связывающей два государства. Космодром «Восточный» может стать интересным направлением в развитии туристической отрасли города и Амурской области, организация туров для иностранных гостей на космодром и в авиационный музей позволит туристам из других стран оценить современные космические технологии нашей страны, — рассказал Игорь Белинский коллеге.

Итальянцы рассказали о достоинствах своего города, главным из которых является высокая привлекательность для туристов. Провести обмен делегациями и детскими группами планируют провести после того, как стабилизируется эпидемобстановка.