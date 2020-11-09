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сегодня, 12:47 4

Мэрия Благовещенска впервые провела переговоры с итальянцами

Мэрия Благовещенска впервые провела переговоры с итальянцами
Фото: pixabay.com

Заместитель мэра города Благовещенска Игорь Берлинский провёл переговоры в режиме онлайн с мэром итальянского города Ночера-Теринезе Франческо Кардамоне. На встрече договорились о международном сотрудничестве в сфере культуры и образования. Переговоры с Италией провели в городе впервые, сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти городов договорились дружить на международном празднике льда в Харбине, где принимали участие 48 стран. Мэр Ночера-Теринезе Франческо Кардамоне даже поздравлял Благовещенск с 164-летием. На онлайн встрече чиновники устроили презентации своих городов, рассказали об особенностях и договорились о сотрудничестве в сферах культуры и образования.

— В непосредственной близости от Благовещенска завершилось строительство трансграничного автодорожного моста Благовещенск-Хэйхэ. В 2019 году дан старт строительству первой в мире трансграничной канатной дороги, связывающей два государства. Космодром «Восточный» может стать интересным направлением в развитии туристической отрасли города и Амурской области, организация туров для иностранных гостей на космодром и в авиационный музей позволит туристам из других стран оценить современные космические технологии нашей страны, — рассказал Игорь Белинский коллеге.

Итальянцы рассказали о достоинствах своего города, главным из которых является высокая привлекательность для туристов. Провести обмен делегациями и детскими группами планируют провести после того, как стабилизируется эпидемобстановка.

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#городская власть #культура

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    1 час назад

    када там первый чартер на матч "Интер" - "Милан"??? а дамы в это время пусть шубки по салонам примеряют.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    что так долго не решались??? может поэтому ситуация такая в городе)))))

  • Разнящий

    Разнящий
    58 минут назад

    Ну вот и поговорили.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    6 минут назад

    Летом, особенно после дождей Благовещенск напоминает Венецию. Думаю, в правильном направлении идёт наша мэрия.

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