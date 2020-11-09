Плавучий космодром «Морской старт» хотят установить во Владивостоке

Фото: РИА Новости

Российские власти рассматривают вопрос установки плавучего космодрома «Морской старт» рядом с Владивостоком. Пуски ракет с космодрома группа компаний S7 может возобновить уже в 2023 году.

Плавучий космодром «Морской старт» могут установить на постоянной основе возле моста на остров Русский во Владивостоке. Пуски при этом планируют проводить вблизи Курил.

— На Дальнем Востоке S7 предложили возможность рассмотреть пять-шесть бухт, в которых комплекс можно установить на постоянной основе. Одна из основных — бухта Улисс у моста на остров Русский, — рассказал Александр Иванов, член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль.

Точки, откуда может осуществить запуски плавучий космодром, уже выбраны.

— Одна из точек — рядом с Курилами при пуске на солнечно-синхронные или полярные орбиты. Не требуется везти комплекс на экватор, — рассказал Иванов.

Проект «Морской старт» создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет «Зенит» из экваториального района Тихого океана. В 2016 году «Морской старт» приобрела группа S7. В 2020 году, она перевезла комплекс из США в Россию.

Сейчас командное судно и пусковая платформа находятся на Славянском судоремонтном заводе. «Роскосмос» взамен ракет «Зенита» предлагает для использования с «Морского старта» новую ракету «Союз-5», группа компаний S7 начала разработку собственной легкой ракеты. В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах, сообщают РИА Новости.