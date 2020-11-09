Амурская школьница рассказала, как коронавирус лишил её шанса выиграть миллион рублей

Фото: личный архив Евгении Курочкиной

Евгении 17 лет, она живёт в посёлке городского типа Уруша в Сковородинском районе. Женя лидер первичного отделения российского движения школьников в своей школе. Женя активистка, постоянный участник областных и всероссийских конкурсов.

Участвовать во всероссийском конкурсе «Большая перемена» школьница начала этим летом. Первым заданием было представить себя, затем нужно было решить кейс. У Евгении это был большой социальный проект с проработанным бизнес-планом. Для его подготовки девушка связывалась с онлайн-резидентами крупных компаний, инвесторами. Темой послужила организация творческого кластера для населения Сковородинского района. Проект назывался «Дети — детям» и был направлен на то, чтобы творческие школьники могли реализовывать себя и улучшать свои навыки. Девушка успешно справилась с этим этапом и прошла в полуфинал. Там тоже необходимо было работать над проектами, кейсами и предлагать креативные идеи. По итогам у Евгении был отличный балл, который давал ей право принять участие в финале конкурса и побороться за большой денежный приз. Но тест на коронавирус, сделанный перед вылетом, оказался положительным и школьница никуда не поехала.

— Сказать, что меня это расстроило, ничего не сказать. Потому что я приложила максимум усилий для того, чтобы выйти в финал. Сделала хороший социальный проект на благо общества. Но, к сожалению, так сложилось, — говорит Женя.

За плечами ученицы много побед. Женя дважды была во Владивостоке во всероссийском лагере «Океан», она один из создателей волонтёрского движения в районе. Много побед, но самую долгожданную девочка упустила не по своей воле.

После того, как Женя не смогла поехать на финал конкурса, её учитель, завуч школы, где учится девочка, написала пост о талантливой девочке в своём инстаграм-аккаунте.

— Сегодня подвели итоги Большой перемены. Амурские ребята привезли победы, а победы — это деньги на образование: один миллион, либо двести тысяч рублей. Женя отличница, но, к сожалению, сейчас это не гарантия бесплатного поступления, а возможность создать себе почву под ногами в 11 классе разрушил ковид. В эфире всех каналов показывали, как наша амурская девочка из Благовещенска пела для президента на «Большой перемене», наша Женя тоже прекрасно поет, но музыкальной школы у нас нет... Поступать Женя хочет на биоинженера или учителя биологии. Города рассматривает — Благовещенск, Новосибирск, Казань. Если бы Женя выиграла деньги от «Большой перемены», то потратила бы их обучение, либо на курсы в музыкальной школе или курсы ораторского мастерства. Если вы читаете этот пост! Если вы знаете педагогов или вы педагог по вокалу или ораторскому мастерству, который сможет позаниматься с Женей, я буду очень вам благодарна. Очень хочется для Жени хороших эмоций и скрасить вот такие реалии нашей жизни, — написала у себя в соцсети Ирина Муллаева.

Денежный приз для Евгении, конечно, стал бы отличным подспорьем при поступлении. Потому что на выбранные ей специальности в некоторых вузах либо вообще нет бюджетных мест, либо они сильно ограничены.

— Я адекватно оцениваю свои силы и понимаю, что мои знания меньше, чем у тех ребят, которые учатся в специализированных школах, классах с естественнонаучным, биохимическим профилем. У меня в классе социально-экономическое направление. Поэтому я понимаю, что бесплатно поступить на конкурсе среди учеников из профильных классов, когда всего 6-10 бюджетных мест, это почти нереально, — честно признаётся школьница.

Но, так как от своей мечты Женя отказываться не хочет и родители её в этом поддерживают, семье теперь придётся рассматривать вариант дорогого платного обучения в вузе.

По итогам финала из столицы Приамурья миллионерами стали двое одиннадцатиклассников. Ученица школы № 16 Ольга Белова и Семён Бунин, учащийся школы № 5. В этом году парень также стал двукратным победителем региональной олимпиады школьников по русскому языку и истории.

— Остальные лауреаты получили по 200 тысяч рублей. Это две школьницы из Благовещенска Дарья Мельникова и Варвара Черкасова, а также Елизавета Кряжева из села Чигири. Ещё две амурчанки получили такую же награду: Екатерина Петрова из города Зеи и Виктория Соколова — из Белогорска, — рассказали в минобразования Приамурья.

Все финалисты конкурса получили путёвки в «Артек» и призы от партнёров. А наставники школьников-победителей получат по 150 тысяч рублей.

Всего в финале приняли участие 1 200 детей со всей страны. После самолёта наших ребят привезли в актовый зал Амурского института развития образования, где их по видеосвязи поздравили губернатор области Василий Орлов и министр образования и науки Светлана Яковлева.