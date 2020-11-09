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сегодня, 11:17 0

У Михаила Ефремова будут особые условия в колонии

У Михаила Ефремова будут особые условия в колонии
Фото: proza.ru

Вице-президент Общественного Комитета за гражданские права Иван Мельников рассказал «Комсомольской правде», что ждёт Михаила Ефремова в колонии, куда он был отправлен отбывать наказание.

Актёр и его родственники надеялись, что Ефремов останется отбывать наказание в столичном СИЗО, но 6 ноября пресс-служба ФСИН объявила, что он отправлен отбывать наказание в колонию.

Правозащитник считает, что актёр не мог избежать колонии, так как он уже осуждённый, и держать его вместе с подозреваемыми в СИЗО незаконно. Как правило, в хозотряде СИЗО могут оставить осуждённых по наркотическим или экономическим статьям.

Иван Мельников добавил, что, вероятнее всего, для Ефремова будут особые условия в колонии и это к лучшему. Учитывая повышенный интерес к актёру, этому учреждению будет больше внимания, чаще будут приезжать с проверками, сделают ремонт. Такая «вип-персона» положительно скажется на условиях в колонии.

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#криминал #происшествия #суды

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