У Михаила Ефремова будут особые условия в колонии

Актёр и его родственники надеялись, что Ефремов останется отбывать наказание в столичном СИЗО, но 6 ноября пресс-служба ФСИН объявила, что он отправлен отбывать наказание в колонию.

Правозащитник считает, что актёр не мог избежать колонии, так как он уже осуждённый, и держать его вместе с подозреваемыми в СИЗО незаконно. Как правило, в хозотряде СИЗО могут оставить осуждённых по наркотическим или экономическим статьям.

Иван Мельников добавил, что, вероятнее всего, для Ефремова будут особые условия в колонии и это к лучшему. Учитывая повышенный интерес к актёру, этому учреждению будет больше внимания, чаще будут приезжать с проверками, сделают ремонт. Такая «вип-персона» положительно скажется на условиях в колонии.