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9ноября
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сегодня, 11:40 2

Цаплю, спасённую лесником из Владивостока, выпустили на свободу

Цаплю, спасённую лесником из Владивостока, выпустили на свободу
Фото: @siberianti_center

Цаплю, которую спас лесник во Владивостоке, удалось выходить. Специалисты центра спасения животных «Тигр» отмыли её от мазута.

Первые несколько дней после спасения из ёмкости с мазутом орнитологи сомневались — сможет ли птица выжить. Цаплю отмыли и провели её лечение медикаментами. После того как специалисты убедились, что цапля жизнеспособна, её отпустили на волю.

— Цапля довольно быстро пошла на поправку, и сейчас мы можем с уверенностью сказать — она готова вернуться в природу. Мы выпустили её недалеко от нашего центра. На этой реке, по нашим наблюдениям, уже живёт цапля. Будем смотреть за их взаимодействием, — отметили специалисты центра спасения животных «Тигр».

Орнитологи выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении цапли.

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Первые несколько дней после изъятия цапли из мазута, мы сомневались- сможет ли птица выжить. И только через несколько дней медикаментозного лечения, у нас появилась надежда, что птицу все- таки удасться спасти. ⠀ Цапля довольно быстро пошла на поправку и сейчас мы можем с уверенностью сказать- она готова вернуться в природу! ⠀ Мы выпустили ее недалеко от нашего Центра. На этой реке по нашим наблюдениям уже живёт цапля. Будем смотреть за их взаимодействиями. ⠀ Спасибо большое всем, кто участвовал в судьбе этой птицы! #центртигр #птицы #спасениептиц #цапля #сераяцапля #сохранимприродувместе

Публикация от Центр спасения животных «Тигр» (@siberiantiger_center)

Цаплю спас бывший морпех и военный лесник Руслан Дочинец. Птица застряла в резервуаре с водой и мазутом, который установлен на территории заброшенного военного склада во Владивостоке. Лесник вытащил цаплю из ёмкости и позже передал орнитологам.

Цаплю доставили во Владивостокский центр спасения животных «Тигр». Орнитологи отмыли птицу и оценили её шансы на выживание.

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#помощь #природа

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Школьное образование монетизировано уже практически полностью. Интересно, когда начнут в детском саду конкурсы с денежными призами проводить?

  • Аутист

    Аутист
    38 минут назад

    сразу после того, как цапля приживётся

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