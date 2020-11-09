Цаплю, спасённую лесником из Владивостока, выпустили на свободу

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Первые несколько дней после спасения из ёмкости с мазутом орнитологи сомневались — сможет ли птица выжить. Цаплю отмыли и провели её лечение медикаментами. После того как специалисты убедились, что цапля жизнеспособна, её отпустили на волю.

— Цапля довольно быстро пошла на поправку, и сейчас мы можем с уверенностью сказать — она готова вернуться в природу. Мы выпустили её недалеко от нашего центра. На этой реке, по нашим наблюдениям, уже живёт цапля. Будем смотреть за их взаимодействием, — отметили специалисты центра спасения животных «Тигр».

Орнитологи выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении цапли.

Цаплю спас бывший морпех и военный лесник Руслан Дочинец. Птица застряла в резервуаре с водой и мазутом, который установлен на территории заброшенного военного склада во Владивостоке. Лесник вытащил цаплю из ёмкости и позже передал орнитологам.

Цаплю доставили во Владивостокский центр спасения животных «Тигр». Орнитологи отмыли птицу и оценили её шансы на выживание.