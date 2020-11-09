Цаплю, спасённую лесником из Владивостока, выпустили на свободу
Цаплю, которую спас лесник во Владивостоке, удалось выходить. Специалисты центра спасения животных «Тигр» отмыли её от мазута.
Первые несколько дней после спасения из ёмкости с мазутом орнитологи сомневались — сможет ли птица выжить. Цаплю отмыли и провели её лечение медикаментами. После того как специалисты убедились, что цапля жизнеспособна, её отпустили на волю.
— Цапля довольно быстро пошла на поправку, и сейчас мы можем с уверенностью сказать — она готова вернуться в природу. Мы выпустили её недалеко от нашего центра. На этой реке, по нашим наблюдениям, уже живёт цапля. Будем смотреть за их взаимодействием, — отметили специалисты центра спасения животных «Тигр».
Орнитологи выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении цапли.
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Первые несколько дней после изъятия цапли из мазута, мы сомневались- сможет ли птица выжить. И только через несколько дней медикаментозного лечения, у нас появилась надежда, что птицу все- таки удасться спасти. ⠀ Цапля довольно быстро пошла на поправку и сейчас мы можем с уверенностью сказать- она готова вернуться в природу! ⠀ Мы выпустили ее недалеко от нашего Центра. На этой реке по нашим наблюдениям уже живёт цапля. Будем смотреть за их взаимодействиями. ⠀ Спасибо большое всем, кто участвовал в судьбе этой птицы! #центртигр #птицы #спасениептиц #цапля #сераяцапля #сохранимприродувместе
Цаплю спас бывший морпех и военный лесник Руслан Дочинец. Птица застряла в резервуаре с водой и мазутом, который установлен на территории заброшенного военного склада во Владивостоке. Лесник вытащил цаплю из ёмкости и позже передал орнитологам.
Цаплю доставили во Владивостокский центр спасения животных «Тигр». Орнитологи отмыли птицу и оценили её шансы на выживание.
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