Амурчанин Самвел Казарян стал чемпионом мира по самбо

В сербском городе Нови-Сад прошёл чемпионат мира по самбо. Туда съехались около 400 лучших спортсменов из более чем 20 стран. Четырёхдневные состязания принесли России более полусотни медалей, 35 из них — золотые.

Чтобы не допустить распространения инфекции, команды тренировались в разное время, а на турнир спортсмены отправлялись отдельным автобусом.

В число чемпионов попал и амурский спортсмен Самвел Казарян. Он выступал в категории 82 килограмма. В финале спортсмен встретился с самбистом из Украины Дмитрием Стеценко и одержал победу, сообщает министерство спорта области.

Самвел в этом году уже дважды завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях. В конце января он стал лучшим на первенстве страны в Кстово Нижегородской области, а в марте завоевал золото в Чебоксарах. Также самбист из Благовещенска в декабре выступит на первенстве Европы в Мадриде.

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