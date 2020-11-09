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9ноября
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сегодня, 11:10 6

Амурчанин Самвел Казарян стал чемпионом мира по самбо

Амурчанин Самвел Казарян стал чемпионом мира по самбо
Фото: amurminsport

В сербском городе Нови-Сад прошёл чемпионат мира по самбо. Туда съехались около 400 лучших спортсменов из более чем 20 стран. Четырёхдневные состязания принесли России более полусотни медалей, 35 из них — золотые.

Чтобы не допустить распространения инфекции, команды тренировались в разное время, а на турнир спортсмены отправлялись отдельным автобусом.

В число чемпионов попал и амурский спортсмен Самвел Казарян. Он выступал в категории 82 килограмма. В финале спортсмен встретился с самбистом из Украины Дмитрием Стеценко и одержал победу, сообщает министерство спорта области.

Самвел в этом году уже дважды завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях. В конце января он стал лучшим на первенстве страны в Кстово Нижегородской области, а в марте завоевал золото в Чебоксарах. Также самбист из Благовещенска в декабре выступит на первенстве Европы в Мадриде.

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#конкурсы #спорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Борются они тоже в масках?

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Братуха-борцуха!

  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Самвел - красавец! Искренние поздравления ему и его тренеру Дмитрию Ильичу!!!

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    1 час назад

    З5 золоиых! Это сколько весовых категорий?))))

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    52 минуты назад

    коренной благовещенец

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    49 минут назад

    Молодец! Поздравляю!

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