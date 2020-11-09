На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, забравшихся на подводную лодку
8 ноября, в порту Рыбачьем, где базируется Тихоокеанский флот России, на одну из подводных лодок забрались медведица с медвежонком. Видео о том, как косолапое семейство забирается на подлодку, опубликовали в местном информационном паблике. Спустя два часа туда же очевидцы отправили видео с жестокой расправой — животных застрелили, сообщает «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
По информации очевидцев, медведица с годовалым малышом выбрали для временного пристанища атомную ракетную подводную лодку К-44 «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар».
— Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С «сайгой» подошел. А по-другому тут никак, её даже отогнать нельзя. Тут только валить. Если отогнать, она попадет или в один посёлок, или во второй. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Всё, сейчас за борт упадет. Медвежонок — труп, а она еще живая, — комментирует видео очевидец.
По сообщению информационного портала, в единой диспетчерской службе Вилюйска, куда сообщают о выходе диких животных к людям, такую информацию не получали. Военное ведомство пока ситуацию никак не прокомментировало.
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