На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, забравшихся на подводную лодку

По информации очевидцев, медведица с годовалым малышом выбрали для временного пристанища атомную ракетную подводную лодку К-44 «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар».

— Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С «сайгой» подошел. А по-другому тут никак, её даже отогнать нельзя. Тут только валить. Если отогнать, она попадет или в один посёлок, или во второй. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Всё, сейчас за борт упадет. Медвежонок — труп, а она еще живая, — комментирует видео очевидец.

По сообщению информационного портала, в единой диспетчерской службе Вилюйска, куда сообщают о выходе диких животных к людям, такую информацию не получали. Военное ведомство пока ситуацию никак не прокомментировало.