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На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, забравшихся на подводную лодку

На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, забравшихся на подводную лодку
Фото: kamchatinfo.com

8 ноября, в порту Рыбачьем, где базируется Тихоокеанский флот России, на одну из подводных лодок забрались медведица с медвежонком. Видео о том, как косолапое семейство забирается на подлодку, опубликовали в местном информационном паблике. Спустя два часа туда же очевидцы отправили видео с жестокой расправой — животных застрелили, сообщает «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

По информации очевидцев, медведица с годовалым малышом выбрали для временного пристанища атомную ракетную подводную лодку К-44 «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар».

— Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С «сайгой» подошел. А по-другому тут никак, её даже отогнать нельзя. Тут только валить. Если отогнать, она попадет или в один посёлок, или во второй. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Всё, сейчас за борт упадет. Медвежонок — труп, а она еще живая, — комментирует видео очевидец.

По сообщению информационного портала, в единой диспетчерской службе Вилюйска, куда сообщают о выходе диких животных к людям, такую информацию не получали. Военное ведомство пока ситуацию никак не прокомментировало.

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#животные

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    "... Военное ведомство пока ситуацию никак не прокомментировало". А, что им ещё остаётся? Вот так охрана объекта! Обделались по полной! Если медведица с медвежонком смогли забраться на АПЛ(!!!), что говорить о "вражеском лазутчике"?

  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Сколько в российскую армию денег не вливай - там полнейший бардак! А животных жаль

  • Авантыч

    Авантыч
    55 минут назад

    kidman

    Это флот, а не армия.

  • Аутист

    Аутист
    39 минут назад

    нужно было пойте её поцеловать и дать мёду, ну

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