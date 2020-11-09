Из-за коронавируса отменили международный хоккейный матч на Амуре

Традиционный российско-китайский хоккейный матч на реке Амур в 2021 году решили отменить. Как сообщает пресс-служба амурского минспорта, игры не состоятся из-за эпидемиологической ситуации.

Новую хоккейную коробку, которую изначально планировали использовать для международного матча, на год отправят в Свободненский район, в посёлок Юхта. Эту идею поддержал губернатор области Василий Орлов.

Две новые хоккейные коробки купили ещё в сентябре за счёт средств благотворительного фонда «САФМАР». Один из комплектов оборудования отправили в Зею. Его поставят возле школы № 5 для тренировок местных хоккейных команд и катания на коньках.