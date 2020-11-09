Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:43 1

Из-за коронавируса отменили международный хоккейный матч на Амуре

Из-за коронавируса отменили международный хоккейный матч на Амуре

Традиционный российско-китайский хоккейный матч на реке Амур в 2021 году решили отменить. Как сообщает пресс-служба амурского минспорта, игры не состоятся из-за эпидемиологической ситуации.

Новую хоккейную коробку, которую изначально планировали использовать для международного матча, на год отправят в Свободненский район, в посёлок Юхта. Эту идею поддержал губернатор области Василий Орлов.

Две новые хоккейные коробки купили ещё в сентябре за счёт средств благотворительного фонда «САФМАР». Один из комплектов оборудования отправили в Зею. Его поставят возле школы № 5 для тренировок местных хоккейных команд и катания на коньках.

Просмотров всего: 601

#коронавирус #спорт

распечатать


Коронавирус 2

Антитела к коронавирусу могут появиться у тех, кто им не болел
Коронавирус

Число случаев коронавируса в мире превысило 50 миллионов

сегодня, 12:36
Общество 6

Амурчанин Самвел Казарян стал чемпионом мира по самбо
В России и мире

Заражённые коронавирусом норки выявлены на зверофермах шести стран
Комментарии
Показать все (1)
  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Правильно было написать: китайская сторона отменила матч

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь