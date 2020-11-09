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9ноября
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сегодня, 10:15 0

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток пытался убить свою семью

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток пытался убить свою семью
Фото: msk-news.net

Подросток в Санкт-Петербурге подозревается в попытке убийства родителей и 6-летней сестры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по социальной политике.

В следственном управлении сообщили, что был задержан подросток 2005 года рождения, который напал на малолетнюю сестру и нанёс ей три удара ножом, а после выстрелил из травматического пистолета в мать и отца. Мужчина смог оказать сопротивление, а девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В СК выяснили, что отец подростка является сотрудником ДПС, пистолет принадлежит ему.

Было возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении подростка меры пресечения.

В пресс-службе рассказали, что семья подростка не состояла на учете у органов опеки.

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#криминал #происшествия

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