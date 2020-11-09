Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:12 0

Выплаты амурчанкам из средств маткапитала автоматически продлят ещё на полгода

Выплаты амурчанкам из средств маткапитала автоматически продлят ещё на полгода
Фото: pixabay.com

В Приамурье женщины, получающие ежемесячную выплату из маткапитала могут не продлевать её в ПФР.

Ранее упрощенный порядок действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Правительство РФ продлило его ещё на полгода. Специалисты фонда сами свяжутся с владельцами сертификата по телефону и оформят документы удалённо.

— Если владелец сертификата не хочет продлевать выплату, то ему нужно подать заявление в клиентскую службу ПФР. На приём в ведомство нужно предварительно записываться. А для оформления выплаты впервые необходимо предоставить справку о доходах и написать заявление. Сделать это можно в ПФР, МФЦ или онлайн на сайте фонда или на портале госуслуг, — сообщает пресс-служба амурского отделения Пенсионного фонда.

Право на ежемесячную выплату из маткапитала имеют семьи с небольшим доходом и вторым ребёнком, который рождён в 2018 году и позднее. Чтобы получать выплату также необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал двукратного прожиточного минимума. Это доход до 104 072 рублей в месяц на семью из четырёх человек, до 78 054 — из трёх человек. Сама ежемесячная выплата в этом году составляет 12 727 рублей. Получать её можно до исполнения ребёнку трёх лет.

— Получателям выплаты необходимо оформить её перечисление на карту «Мир». Для этого нужно подать заявление в свободной форме с указанием нового расчётного счета. Сделать это можно в клиентской службе ПФР или отправить туда заявление почтой, — сообщает пресс-служба.

Просмотров всего: 21

#дети

распечатать


Общество 4

В столице Приамурья педагоги пройдут тестирование на COVID-19
В России и мире

В Новосибирске уволят медсестру, которая таскала за волосы ребёнка
Коронавирус

Первых пациенток благовещенского городского роддома приняли в перинатальном центре
Общество 2

Василий Орлов поздравил победителей всероссийского конкурса «Большая перемена»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь