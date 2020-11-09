Выплаты амурчанкам из средств маткапитала автоматически продлят ещё на полгода

В Приамурье женщины, получающие ежемесячную выплату из маткапитала могут не продлевать её в ПФР.

Ранее упрощенный порядок действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Правительство РФ продлило его ещё на полгода. Специалисты фонда сами свяжутся с владельцами сертификата по телефону и оформят документы удалённо.

— Если владелец сертификата не хочет продлевать выплату, то ему нужно подать заявление в клиентскую службу ПФР. На приём в ведомство нужно предварительно записываться. А для оформления выплаты впервые необходимо предоставить справку о доходах и написать заявление. Сделать это можно в ПФР, МФЦ или онлайн на сайте фонда или на портале госуслуг, — сообщает пресс-служба амурского отделения Пенсионного фонда.

Право на ежемесячную выплату из маткапитала имеют семьи с небольшим доходом и вторым ребёнком, который рождён в 2018 году и позднее. Чтобы получать выплату также необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал двукратного прожиточного минимума. Это доход до 104 072 рублей в месяц на семью из четырёх человек, до 78 054 — из трёх человек. Сама ежемесячная выплата в этом году составляет 12 727 рублей. Получать её можно до исполнения ребёнку трёх лет.

— Получателям выплаты необходимо оформить её перечисление на карту «Мир». Для этого нужно подать заявление в свободной форме с указанием нового расчётного счета. Сделать это можно в клиентской службе ПФР или отправить туда заявление почтой, — сообщает пресс-служба.