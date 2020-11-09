ФНС: амурчане активно регистрируются в качестве самозанятых

Жители Амурской области всё охотнее регистрируются в качестве самозанятых, сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы (ФНС). За четыре месяца подали документы в ведомство 2168 жителей региона.

— Если в июле регистрацию проходили всего несколько человек в день, сейчас мы видим, что НПД (налог на профессиональный доход – ред.) активно набирает обороты — ежедневно на новый налоговый режим переходят около двух десятков амурчан, - говорит начальник отдела налогообложения доходов физических лиц управления ФНС России по Амурской области Ольга Пинчук.

Регистрируются не только благовещенцы, достаточно активны и жители других городов и районов региона.

— Больше всего самозанятых зарегистрировано сегодня в столице Приамурья — 877 человек, однако относительно числа проживающих граждан новый налоговый режим оказался не менее востребован и в районах. Например, в Благовещенском районе уже зарегистрировалось 133 самозанятых, еще 60 зафиксировано в Ивановском районе, 51 – в Бурейском и 49 в Тамбовском, — уточнили в региональном управлении ФНС.

На данный момент в регионе нет ни одного муниципалитета, где не было бы хоть одного официально самозанятого гражданина.

Чаще всего в качестве самозанятых регистрируются работники сферы услуг по перевозке пассажиров, сдачи в аренду квартир, а также сфер красоты, рекламы, маркетинга и юридических услуг. Все они — представители малого бизнеса. В ФНС рассказали, что среди зарегистрировавшихся амурчан есть пара десятков несовершеннолетних, а самому пожилому самозанятому — 76 лет.

— В общей сложности суммарный доход по налогу на профессиональный доход составил уже порядка 86 миллионов рублей. Самозанятые амурчане выписали больше 188 тысяч чеков. Средний доход по чеку составляет 460 рублей, — сообщила Ольга Пинчук.

Налог на профессиональную деятельность составляет от 4 до 6 процентов дохода. НДФЛ — 13 процентов. Именно этот факт, считают налоговики, и стимулирует амурчан регистрироваться в качестве самозанятых.

Новый налоговый режим стал доступен жителям региона с 1 июля текущего года. Воспользоваться режимом могут граждане, которые самостоятельно оказывают услуги или производят товары без трудового договора с работодателем или наёмными сотрудниками.

Все платежи, которые предстоит вносить самозанятому гражданину – это 4% от дохода с продаж физическим лицам и 6% – при получении оплаты от юридических лиц. Других налогов самозанятым оплачивать не нужно.

Режим будет действовать без изменений до конца 2028 года. А зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без образования ИП — пройти процедуру можно через мобильное приложение «Мой налог», в том числе по логину и паролю от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» либо через веб-кабинет плательщика на сайте ФНС России или уполномоченное кредитное учреждение.

Ознакомиться с подробной информацией о переходе на новый налоговый режим можно на специальном сайте npd.nalog.ru или по телефону 8-800-222-22-22. Отслеживать информацию об актуальных мероприятиях и мерах поддержки для бизнеса жители области могут на сайте регионального Центра «Мой бизнес»: амурбизнес.рф или по телефону: 8-4162-77-26-46.