Заражённые коронавирусом норки выявлены на зверофермах шести стран

Речь идет о Швеции, Нидерландах, Италии, Испании и США. На сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается, что норки заразились коронавирусом после контакта с людьми.

ВОЗ отмечает, что вирус передаётся между животными, а от норок может заразиться и человек. Также выявлено, что при межвидовом перемещении вирус мутирует.

4 ноября власти Дании приняли решение уничтожить всех норок на фермах, так как мутировавший среди животных коронавирус начал распространяться на людей, были заражены 12 человек. Вирус был обнаружен на 207 норковых фермах, на 67 из них животные погибли. Премьер Дании сообщила, что мутировавший коронавирус может распространиться на весь мир.

В ВОЗ начали изучать обстоятельства передачи в Дании мутировавшего коронавируса от норок человеку.