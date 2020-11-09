Выбор читателей за 8 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 8 ноября.
«Взлёт» с переворотом: в Благовещенске такси попало в ДТП (видео)
Вечером в субботу, 7 ноября, на калининском кольце в Благовещенске произошло ДТП. Автомобиль такси, который выезжал на развязку со стороны Игнатьевского шоссе, занесло. Автомобиль «споткнулся» о бордюр и «взлетел» в воздух.
Губернатор Приамурья рассказал о ситуации с коронавирусом в области, закрытии городского роддома и нехватке врачей
Губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал в своём инстаграм-аккаунте интервью телеканалу ГТРК «Амур». Глава региона отметил, что из-за обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, провести беседу с корреспондентом удалось только по скайпу. Темой интервью стала ситуация с коронавирусом в Амурской области.
В Благовещенске сгорел двухэтажный дом (видео)
В Благовещенске на улице Пионерской сгорел двухэтажный деревянный дом. Как уточнили в ГУ МЧС России по Амурской области, здание было нежилым.
Россиянам разрешили лечиться от коронавируса дома
Пациенты, больные коронавирусом, теперь могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний, сообщает РИА Новости. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу сегодня, 8 ноября.
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