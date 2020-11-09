Врачи назвали продукты, запрещённые при коронавирусе

Фото: pixabay.com

Людям, которые лечатся дома, следует внимательно выбирать, что есть и пить, советует Кузьменко.

— Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать солёной пищи. Нельзя есть большое количество солёной рыбы, солёных огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь, — рассказал врач.

Кроме обезвоживания, солёная пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, уверяет он.

— Солёная пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Солёные продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом, — добавил Кузьменко.