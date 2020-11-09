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Врачи назвали продукты, запрещённые при коронавирусе

Врачи назвали продукты, запрещённые при коронавирусе
Фото: pixabay.com

Людям, больным коронавирусом, жизненно важно ограничить себя в соленой еде, и алкоголе, рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко. Поддерживать правильный водно-солевой баланс — обязательная часть лечения, сообщает РИА Новости.

Людям, которые лечатся дома, следует внимательно выбирать, что есть и пить, советует Кузьменко.

— Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать солёной пищи. Нельзя есть большое количество солёной рыбы, солёных огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь, — рассказал врач.

Кроме обезвоживания, солёная пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, уверяет он.

— Солёная пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Солёные продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом, — добавил Кузьменко.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    косвенно повлиять? и на этом построен запрет? нафиг

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    про какие продукты идет речь? соленая рыба и соленые огурцы? и фсе?

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    а нет, еще "и так далее", ну

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    почитал,доктор был с протеворечивыми отзывами,сейчас прием не ведет,весь в писательстве и блогерстве по любым темам.тч от балды его умозаключения,без всякой практики в данном вопросе

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