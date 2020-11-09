Гороскоп 9 ноября: Скорпионам пора на шопинг, а Тельцам нужно последить за здоровьем

Восход Солнца: 07:34

Заход Солнца: 16:53

Солнце в Скорпионе.

Овен. Займитесь мелкими рабочими и бытовыми делами, на которые всё время не хватало времени. Хорошее время для отпуска, продвижения по работе.

Телец. Уделите внимание своему здоровью. Будьте осторожны с новыми знакомствами, проявите сдержанность в общении.

Близнецы. Удачный день для предпринимательства. Начальство и партнёры оценят вашу активность. А вечер после работы лучше посвятить творчеству.

Рак. Сегодня вы поймёте, что нужно изменить в своей жизни, чтобы добиться гармонии и счастья в семье. Сознание прояснится, а жизненных сил будет через край.

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Лев. Сегодня получится и повеселиться, и поработать. Не отказывайтесь от приглашений куда-либо — новые знакомства пойдут вам на пользу.

Дева. Вы достигнете взаимопонимания с начальством, если будете замечать свои ошибки и недочёты. Женщинам предстоит знакомство, которое обещает быть приятным во всех отношениях.

Весы. Ваш творческий потенциал достигнет максимума. Вам не только будет легко решать сложные вопросы, но и будет настроение для этого.

Скорпион. Устройте шоппинг, начните ремонт, займитесь перестановкой. Хороший день для встречи со старыми друзьями. Проводите побольше времени на свежем воздухе.

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Стрелец. Вы покажете чудеса храбрости и преодоления трудностей. Перспективы станут шире. В работе полагайтесь не только на свои силы, но и на помощь окружающих.

Козерог. Вам пойдут на пользу вежливость и тактичность в общении с коллегами. Будьте осторожны в отношениях и идите на компромиссы.

Водолей. Не отвлекайтесь на второстепенное, будьте собраны и целеустремлены. Займитесь планами на будущее, особое внимание уделите неотложным делам.

Рыбы. Пора заняться расширением сферы деятельности, творческими исканиями. С деньгами лучше быть осторожным и не совершать излишних покупок.

Астролог: Вальдемар Небоходцев