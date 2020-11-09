Гороскоп на неделю 9 — 15 ноября: Весам нельзя замыкаться в себе, а Рыбы получат выгодное предложение

Общий астрологический прогноз на неделю с 9 по 15 ноября для всех знаков зодиака.

Овен. На этой неделе велика вероятность конфликта с кем-то из родственников. Не исключено, что вы каким-то своим поступком разочаруете человека, который до этого вам благоволил, и он инициирует ссору с вами, чтобы донести до вас степень его недовольства вашими действиями или решениями.

Телец. Дальние деловые поездки на следующей неделе могут стать для Тельцов неудачными или вовсе не оправдать ожиданий. В целом события недели могут развиваться крайне неблагоприятно для Тельцов.

Близнецы. Будьте аккуратны в общении с людьми. Высока вероятность обмана с их стороны. В моменты сомнений прислушивайтесь к собственной интуиции - она не подведет. В данный период не стоит тратить большие суммы денег.

Рак. В первой половине недели звезды советуют Ракам основное внимание сосредоточить на семейных делах и проблемах. Вы сможете значительно укрепить родственные отношения. И главным инструментом для этого следует избрать диалог.

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Лев. Львам на этой неделе звезды советуют умерить свои амбиции и сосредоточиться на решении материальных проблем. Если вы столкнетесь с критикой в свой адрес, стоит проявить мудрость и попробовать трезво взглянуть на себя - возможно, какая-то доля критики будет справедливой, а значит, есть повод для самосовершенствования.

Дева. На этой неделе вам предстоит сдерживать натиск излишне назойливого и требовательного окружения. Необходимость хранить некую тайну может создать внутренний дискомфорт, но данное вами слово должно остаться нерушимым.

Весы. Постарайтесь не замыкаться в себе и не превращаться в отшельника. Общение вам необходимо, не закрывайтесь от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты, но учтите, что для этого необходима тишина, сосредоточенность и комфортная обстановка.

Скорпион. Скорпионам звезды советуют использовать эту неделю для урегулирования распорядка дня. Составьте себе оптимальный график и начинайте ему следовать. Отразите в нем время для приема пищи, отхода ко сну.

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Стрелец. Взлеты и падения, успехи и неудачи. Трудно сказать, чего больше, но Вы уверены, что первых и потому продолжаете бороться за правое дело, как Вы его понимаете. Звезды рекомендуют избегать конфликтов и как можно экономнее расходовать средства, особенно наличные. Повышенная вероятность простуд у детей первого года жизни. Женщинам не рекомендуется переохлаждаться и поднимать тяжести.

Козерог. На этой неделе есть вероятность конфликта с человеком, который из-за своей неосмотрительности или нерешительности помешает вам реализовать какие-то ваши замыслы.

Водолей. Всякая настоящая находка интересна тем, что случается неожиданно, когда ищешь нечто совершенно другое. В этот момент самое главное - по достоинству ее оценить и, если надо, быстро воспользоваться случаем. На нынешней неделе это произойдет и с Вами. Ничего специально ожидать не нужно, разве что следует быть готовым быстро оценить происходящее и сразу сделать верный выбор.

Рыбы. Выгодное предложение способно ввести вас в ступор. Придется принять решение, которое сильно изменит сложившийся жизненный уклад. На одной чаше весов – комфорт и постоянство, на другой – только возможность будущего успеха. Есть над чем хорошенько подумать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев