Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:00

Гороскоп на неделю 9 — 15 ноября: Весам нельзя замыкаться в себе, а Рыбы получат выгодное предложение

Гороскоп на неделю 9 — 15 ноября: Весам нельзя замыкаться в себе, а Рыбы получат выгодное предложение

Общий астрологический прогноз на неделю с 9 по 15 ноября для всех знаков зодиака.

Овен. На этой неделе велика вероятность конфликта с кем-то из родственников. Не исключено, что вы каким-то своим поступком разочаруете человека, который до этого вам благоволил, и он инициирует ссору с вами, чтобы донести до вас степень его недовольства вашими действиями или решениями.

Телец. Дальние деловые поездки на следующей неделе могут стать для Тельцов неудачными или вовсе не оправдать ожиданий. В целом события недели могут развиваться крайне неблагоприятно для Тельцов.

Близнецы. Будьте аккуратны в общении с людьми. Высока вероятность обмана с их стороны. В моменты сомнений прислушивайтесь к собственной интуиции - она не подведет. В данный период не стоит тратить большие суммы денег.

Рак. В первой половине недели звезды советуют Ракам основное внимание сосредоточить на семейных делах и проблемах. Вы сможете значительно укрепить родственные отношения. И главным инструментом для этого следует избрать диалог.

Читайте также
Гороскоп 9 ноября: Скорпионам пора на шопинг, а Тельцам нужно последить за здоровьем

Лев. Львам на этой неделе звезды советуют умерить свои амбиции и сосредоточиться на решении материальных проблем. Если вы столкнетесь с критикой в свой адрес, стоит проявить мудрость и попробовать трезво взглянуть на себя - возможно, какая-то доля критики будет справедливой, а значит, есть повод для самосовершенствования.

Дева. На этой неделе вам предстоит сдерживать натиск излишне назойливого и требовательного окружения. Необходимость хранить некую тайну может создать внутренний дискомфорт, но данное вами слово должно остаться нерушимым.

Весы. Постарайтесь не замыкаться в себе и не превращаться в отшельника. Общение вам необходимо, не закрывайтесь от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты, но учтите, что для этого необходима тишина, сосредоточенность и комфортная обстановка.

Скорпион. Скорпионам звезды советуют использовать эту неделю для урегулирования распорядка дня. Составьте себе оптимальный график и начинайте ему следовать. Отразите в нем время для приема пищи, отхода ко сну.

Читайте также
Гороскоп на ноябрь 2020 года: Овны озолотятся, а Козероги будут особенно привлекательны

Стрелец. Взлеты и падения, успехи и неудачи. Трудно сказать, чего больше, но Вы уверены, что первых и потому продолжаете бороться за правое дело, как Вы его понимаете. Звезды рекомендуют избегать конфликтов и как можно экономнее расходовать средства, особенно наличные. Повышенная вероятность простуд у детей первого года жизни. Женщинам не рекомендуется переохлаждаться и поднимать тяжести.

Козерог. На этой неделе есть вероятность конфликта с человеком, который из-за своей неосмотрительности или нерешительности помешает вам реализовать какие-то ваши замыслы.

Водолей. Всякая настоящая находка интересна тем, что случается неожиданно, когда ищешь нечто совершенно другое. В этот момент самое главное - по достоинству ее оценить и, если надо, быстро воспользоваться случаем. На нынешней неделе это произойдет и с Вами. Ничего специально ожидать не нужно, разве что следует быть готовым быстро оценить происходящее и сразу сделать верный выбор.

Рыбы. Выгодное предложение способно ввести вас в ступор. Придется принять решение, которое сильно изменит сложившийся жизненный уклад. На одной чаше весов – комфорт и постоянство, на другой – только возможность будущего успеха. Есть над чем хорошенько подумать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 314

#гороскоп #гороскоп на неделю

распечатать


В России и мире

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток пытался убить свою семью
В России и мире

Заражённые коронавирусом норки выявлены на зверофермах шести стран
В России и мире 2

У дипломов российских вузов может появиться «срок годности»
В России и мире 1

Жительница Башкирии выиграла в лотерею пять тонн асфальта

Общество

Гороскоп 9 ноября: Скорпионам пора на шопинг, а Тельцам нужно последить за здоровьем
Общество

Гороскоп 8 ноября: Весам пора в поездку, а Близнецы найдут единомышленников
Общество

Гороскоп 7 ноября: Рыбам лучше побыть с семьёй, а Козерогам понадобится твёрдость
Общество

Гороскоп 6 ноября: Водолеям нужно готовиться к худшему, а Раков могут обокрасть
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь