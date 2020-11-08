В Амурской области выявили 167 новых заражений коронавирусом
В Амурской области выявили 167 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
У 107 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у девяти — бессимптомно, у 51 — в виде пневмонии.
По информации портала Стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Приамурье заразились 7 874 человек, 6 078 выздоровели, 68 скончались.
Показатель заболеваемости составляет 996,65 на 100 тысяч населения.
Всего обследовано на COVID 455 520 человек, в том числе за последние сутки — 5 977.
Ранее стало известно, что Минжздрав разрешил россиянам лечиться от коронавируса дома.
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