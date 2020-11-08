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8ноября
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сегодня, 16:46 7

Россиянам разрешили лечиться от коронавируса дома

Россиянам разрешили лечиться от коронавируса дома
Фото: pixabay.com

Пациенты, больные коронавирусом, теперь могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний, сообщает РИА Новости. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу сегодня, 8 ноября.

Ранее больные, у которых состояние не требовала госпитализации, могли оставаться лечиться дома. Но бытовые условия пациентов в расчёт не принимались.

Отмечено, что зараженные могут перевестись на амбулаторное лечение до получения результата теста.

Если человек живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о необходимости проживания в другом помещении. Всем жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.

Просмотров всего: 1132

#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    спасибо огромное барин-скоро все болезни и без вашего разрешения дома будем лечить-мест в больницах просто нет

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Видимо идет разговор о тех рекомендациях, которые я напечатал на прошлой неделе в своем блоге https://blogs.amur.info/847/11310/ .

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Скоро россиянам разрешат самим ставить капельницы и делать операции на дому. Оптимизаторы отжигают каждый день.

  • retrogr

    retrogr
    41 минута назад

    а не так давно с ментами крутили за отказ госпитализации))

  • invv

    invv
    38 минут назад

    Кроненберг, похоже и роды на дому тоже скоро станут нормой.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    34 минуты назад

    скоро нам разрешат бесплатно работать и не ходить на выборы-сами за нас разрешат себе голосовать

  • батарейка

    батарейка
    21 минута назад

    Опа! А если нет другого помещения чтоб проживать отдельно? Мало ли таких?

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