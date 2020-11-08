Россиянам разрешили лечиться от коронавируса дома

Фото: pixabay.com

Ранее больные, у которых состояние не требовала госпитализации, могли оставаться лечиться дома. Но бытовые условия пациентов в расчёт не принимались.

Отмечено, что зараженные могут перевестись на амбулаторное лечение до получения результата теста.

Если человек живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о необходимости проживания в другом помещении. Всем жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.