Россиянам разрешили лечиться от коронавируса дома
Пациенты, больные коронавирусом, теперь могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний, сообщает РИА Новости. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу сегодня, 8 ноября.
Ранее больные, у которых состояние не требовала госпитализации, могли оставаться лечиться дома. Но бытовые условия пациентов в расчёт не принимались.
Отмечено, что зараженные могут перевестись на амбулаторное лечение до получения результата теста.
Если человек живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о необходимости проживания в другом помещении. Всем жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.
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