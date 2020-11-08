На водоёмах Амурской области ищут двоих пропавших мужчин (видео)

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Зейском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины. Житель города Зеи 1954 года рождения 30 октября вышел на служебном катере из Бомнака в Зею и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



К поискам мужчины привлекли группу спасателей из Зеи областного поисково-спасательного отряда и вертолет Ми-8 «Амурской авиабазы», сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ. Вторую группу спасателей-водолазов Амурского центра ГЗ и ПБ привлекли на поиски пропавшего мужчины в Бурейском районе. Там 1 ноября опрокинулась лодка с двумя людьми. Один мужчина сам выбрался на берег, второй – пропал

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#происшествия

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Mr. Mustard