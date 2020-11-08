Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8ноября
Предыдущая новость
сегодня, 16:00 0

На водоёмах Амурской области ищут двоих пропавших мужчин (видео)

На водоёмах Амурской области ищут двоих пропавших мужчин (видео)
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Зейском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины. Житель города Зеи 1954 года рождения 30 октября вышел на служебном катере из Бомнака в Зею и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

К поискам мужчины привлекли группу спасателей из Зеи областного поисково-спасательного отряда и вертолет Ми-8 «Амурской авиабазы», сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ.

Вторую группу спасателей-водолазов Амурского центра ГЗ и ПБ привлекли на поиски пропавшего мужчины в Бурейском районе. Там 1 ноября опрокинулась лодка с двумя людьми. Один мужчина сам выбрался на берег, второй – пропал

Просмотров всего: 3

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске сгорел двухэтажный дом (видео)
Происшествия 3

В столице Приамурья неизвестный попытался ограбить ломбард (видео)
Происшествия 5

Взлёт с переворотом: в Благовещенске такси попало в ДТП (видео)

Происшествия

В Тынде спасли от огня гараж и автомобиль
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь