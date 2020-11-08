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8ноября
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сегодня, 15:18 0

По инициативе жителей в сёлах Приамурья сделали освещение и отремонтировали Дом культуры

По инициативе жителей в сёлах Приамурья сделали освещение и отремонтировали Дом культуры
Фото: amurobl.ru

Второй год подряд в проекте по поддержке местных инициатив учувствовали жители села Верхняя Полтавка Константиновского района. Министерство финансов Приамурья поддержало их предложение.

В ходе инициативного бюджетирования в Верхней Полтавке установили 52 фонаря — осветили три улицы и два переулка. Стоимость проекта составила 1,4 миллиона рублей. В прошлом году жители села осветили две улицы. В следующем году при поддержке минфина области планируют продолжить освещение и сделать спортплощадку.

Также на следующий год Верхнеполтавский сельсовет планирует заявить на конкурс два населенных пункта, и в Средней Полтавке также осветить улицы и сделать спортплощадку. А в Верхней Полтавке — разбить парк в центре села.

Впервые за 20 лет обновили дом культуры в селе Богородское. Сделали перекрытие кровли и устройство отмостки. На все работы потратили 1,1 миллиона рублей. Такие средства Черемховский сельсовет получил в программе поддержки местных инициатив. В 2020 году в этом населённом пункте по инициативе местных жителей благоустроили «Сквер памяти».

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета, сообщает правительство Амурской области.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

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#областная власть

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