В больницу села Ивановка приехали работать новые специалисты

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Ивановская районная больница пополнилась новыми медиками благодаря федеральным программам. Руководство больницы отмечает, что ещё необходимо укомплектовать штат акушером-гинекологом, офтальмологом, участковым терапевтом и травматологом, сообщает портал правительства Приамурья.

Программа «Земский фельдшер» привлекла работать в Ивановскую районную больницу фельдшера скорой помощи Светлану Алимскую. До этого женщина работала в Октябрьском районе, теперь помогает пациентам соседнего муниципалитета. Амурчанка признаётся, что поучаствовать в федеральной программе решила, чтобы реализовать свою мечту.

— Я давно мечтала о новой машине. Благодаря участию в «Земском фнльдшере» получила миллион рублей, который потратила на покупку автомобиля. Я по-прежнему живу в Екатеринославке, переезжать в Ивановский район не стала. Зато езжу теперь на работу из одного села в другое на собственной машине, — поделилась фельдшер Светлана Алимская.

Юлия Антонова — фельдшер скорой помощи — пришла в коллектив Ивановской районной больницы совсем недавно – в начале октября. Раньше амурчанка заведовала ФАПом, а теперь выезжает на помощь пациентам Ивановского района.

— Сейчас я езжу по сёлам, знакомлюсь с новыми пациентами. У нас на балансе находится семь населённых пунктов. Раньше я обслуживала один большой населённый пункт, а теперь их намного больше, и к каждому пациенту нужно найти подход, — рассказала Юлия Антонова.

Врач-невролог Анна Шевченко перебралась в Ивановку по программе «Земский врач». Здесь она работает полгода и уже обзавелась жильём.

— При переезде из Благовещенска в Ивановку руководство больницы помогло подобрать съёмной жильё. В скором времени у меня появится здесь своя квартира. Районные власти обещали помочь, так как я ещё участвую в программе «Молодой специалист на селе», — прокомментировала Анна Шевченко.

Участковый терапевт Мария Сечкарёва — ещё один новый сотрудник Ивановской районной больницы. Молодой специалист теперь принимает пациентов со всего района.

— Поучаствовать в программе «Земский доктор» я решила сразу после выпуска из ВУЗа. В Ивановской районной больнице проходила практику, поэтому здесь и решила остаться работать, — объяснила Мария Сечкарёва.

В этом году в Ивановскую районную больницу приехали работать благодаря федеральным программам два «Земских фельдшера» и столько же «Земских врачей». Ещё одного специалиста ждут в ближайшее время.

— Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» позволяют восполнить дефицит кадров в районных больницах и привлечь специалистов работать в сёлах. Мы со своей стороны стараемся помочь приезжим врачам и фельдшерам, подыскиваем им жильё и заключаем договор соцнайма на три года, — отметил главный врач Ивановской районной больницы Игорь Самарин.