В Приамурье сгорели ещё две машины: в Белогорском районе и самом Белогорске

Фото: 28.mchs.gov.ru

В Приамурье снова горят автомобили. Накануне вечером загорелся грузовик на федеральной трассе в Белогорском районе, а ближе к утру 8 ноября в самом Белогорске вспыхнуло ещё одно авто.

Видео с места происшествия опубликовали в паблике @dtp_belogorsk.

— Сообщение о пожаре на ФАД Р-297 в Белогорском районе поступило 7 ноября в 17:46. Горел автомобиль иностранного производства. К месту вызова были направлены специалисты 4-й пожарно-спасательной части в составе пяти человек и одной единицы техники. Через три минуты после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Автомобиль спасли. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, — сообщили в МЧС Приамурья.

Автомобиль в самом Белогорске загорелся сегодня рано утром.

— Сообщение о пожаре в городе Белогорске поступило 8 ноября в 04:51. Горел автомобиль по улице Луценко. К месту вызова были направлены пожарные пожарно-спасательной части № 4 в составе 11 человек и двух единиц техники. Через три минуты после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Рядом стоящий автомобиль пожарные спасли. Пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

Вероятной причиной пожара специалисты предварительно озвучили умышленный поджог.

4 ноября в Благовещенске прямо на ходу взорвался автомобиль. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, но водитель скончался на месте.

Поздним вечером 5 ноября в Благовещенске сгорел ещё один автомобиль. Пожар произошёл в самом центре города, возле Общественно-культурного центра.