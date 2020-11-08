В Приамурье сгорели ещё две машины: в Белогорском районе и самом Белогорске
В Приамурье снова горят автомобили. Накануне вечером загорелся грузовик на федеральной трассе в Белогорском районе, а ближе к утру 8 ноября в самом Белогорске вспыхнуло ещё одно авто.
Видео с места происшествия опубликовали в паблике @dtp_belogorsk.
— Сообщение о пожаре на ФАД Р-297 в Белогорском районе поступило 7 ноября в 17:46. Горел автомобиль иностранного производства. К месту вызова были направлены специалисты 4-й пожарно-спасательной части в составе пяти человек и одной единицы техники. Через три минуты после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Автомобиль спасли. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, — сообщили в МЧС Приамурья.
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Сейчас Федеральная трасса недалеко от АЗС Флагман из-за заклиневших колодок загорелись колеса автомодиля, пожарных вызвали но огонь уже перекинулся на автомобиль. ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ 📢📢📢📢📢❗📢📢📢Вступай в группу 🚨ДПС_Белогорск🚨 Ссылка в шапке профиля❗ Присылайте свои фото, видео в Telegram, Direct или W/A 📲 8 924 684 24 24 Анонимность гарантируем. #амуркаяобласть#белогорск#белогорск28#белогорсгородвежливыхлюдей#белогорскакции#белогорскбудни#новостибелогорск#белогорскамурскаяобласть#дтпбелогорск#асн24#портамур#амуринфо#belogorzk#dtpbelogorsk#belogorsk28#рекламабелогорск#asn24#portamur#amurinfo#dtpblag#dtp
Автомобиль в самом Белогорске загорелся сегодня рано утром.
— Сообщение о пожаре в городе Белогорске поступило 8 ноября в 04:51. Горел автомобиль по улице Луценко. К месту вызова были направлены пожарные пожарно-спасательной части № 4 в составе 11 человек и двух единиц техники. Через три минуты после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Рядом стоящий автомобиль пожарные спасли. Пострадавших нет, — уточнили в МЧС.
Вероятной причиной пожара специалисты предварительно озвучили умышленный поджог.
4 ноября в Благовещенске прямо на ходу взорвался автомобиль. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, но водитель скончался на месте.
Поздним вечером 5 ноября в Благовещенске сгорел ещё один автомобиль. Пожар произошёл в самом центре города, возле Общественно-культурного центра.
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