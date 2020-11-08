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8ноября
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сегодня, 12:43 0

В Благовещенских кафе и магазинах проверяют соблюдение масочного режима

В Благовещенских кафе и магазинах проверяют соблюдение масочного режима

В Благовещенске продолжаются рейды по городским предприятям потребительского рынка. Специалисты администрации города Благовещенска совместно с полицией и представителями Роспотребнадзора выходят на проверку даже по вечерам и в выходные.

Участники рейдов проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, запретов и ограничений, установленных распоряжением губернатора.

В пятницу специалисты обследовали шесть кафе и один магазин. Представители надзорного органа сделали замечания по ряду нарушений, с руководителями проведена разъяснительная работа, вручены памятки с рекомендациями для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах.

Со 2 по 6 ноября всего обследовали 44 объекта: семь торговых центров, 17 магазинов, 12 предприятий общественного питания, восемь павильонов розничной торговли.

С начала октября полиция в объектах торговли, общепите и на транспорте составила уже 51 протокол об административной ответственности за несоблюдение хозяйствующими субъектами требований, установленных распоряжением губернатора Амурской области и Рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#коронавирус #городская власть

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