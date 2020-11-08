В столице Приамурья неизвестный попытался ограбить ломбард (видео)

Фото: @kriminal.blg

В столице Приамурья неизвестный совершил нападение на ломбард. Украсть злоумышленнику ничего не удалось.

Попытку добраться до ювелирных украшений злоумышленник предпринял в ломбарде по адресу Кузнечная, 27. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео появилось в паблике @kriminal.blg.

На съёмке видно, как мужчина в капюшоне с помощью кувалды разбивает стекло прилавка. Осуществить задуманное ему мешают решётки и прочное стекло.

Судя по дате на видео, попытка ограбления произошла ещё 30 октября. Однако, видео попало в сеть лишь вчера.

Получить официальный комментарий в полиции города пока не удалось.