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сегодня, 12:30 2

В столице Приамурья неизвестный попытался ограбить ломбард (видео)

В столице Приамурья неизвестный попытался ограбить ломбард (видео)
Фото: @kriminal.blg

В столице Приамурья неизвестный совершил нападение на ломбард. Украсть злоумышленнику ничего не удалось.

Попытку добраться до ювелирных украшений злоумышленник предпринял в ломбарде по адресу Кузнечная, 27. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео появилось в паблике @kriminal.blg.

На съёмке видно, как мужчина в капюшоне с помощью кувалды разбивает стекло прилавка. Осуществить задуманное ему мешают решётки и прочное стекло.

Судя по дате на видео, попытка ограбления произошла ещё 30 октября. Однако, видео попало в сеть лишь вчера.

Получить официальный комментарий в полиции города пока не удалось.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    46 минут назад

    Просто мистер мозг!

  • retrogr

    retrogr
    13 минут назад

    продумает лучше если сейчас не примут

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