В столице Приамурья неизвестный попытался ограбить ломбард (видео)
В столице Приамурья неизвестный совершил нападение на ломбард. Украсть злоумышленнику ничего не удалось.
Попытку добраться до ювелирных украшений злоумышленник предпринял в ломбарде по адресу Кузнечная, 27. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео появилось в паблике @kriminal.blg.
На съёмке видно, как мужчина в капюшоне с помощью кувалды разбивает стекло прилавка. Осуществить задуманное ему мешают решётки и прочное стекло.
Судя по дате на видео, попытка ограбления произошла ещё 30 октября. Однако, видео попало в сеть лишь вчера.
Получить официальный комментарий в полиции города пока не удалось.
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