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8ноября
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сегодня, 11:50 3

Роскомнадзор оштрафовал журнал «Теоретическая и прикладная лингвистика» АмГУ за иностранные слова

Роскомнадзор оштрафовал журнал «Теоретическая и прикладная лингвистика» АмГУ за иностранные слова
Фото: amursu.ru

Управление Роскомнадзора по Амурской области составило протокол об административном правонарушении из-за выпуска научного журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» с примерами на иностранных языках, пишет «Медиазона».

Нарушения заметили во время плановой проверки. Роскомнадзор изучил содержание вышедшего в сентябре номера и обнаружил, что авторы статей по лингвистике использовали в текстах примеры на иностранных языках — английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском.

В ведомстве отмечают, что в свидетельстве о регистрации СМИ идёт речь только о русском языке.

«Выявлены основания для внесения изменений в запись о регистрации средства массовой информации (перерегистрация СМИ) в связи с изменением языка», — говорится в протоколе.

Протокол составили в отношении издателя журнала — Амурского государственного университета — по статье о нарушении порядка изготовления и распространения журнала.

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#вузы #жизнь

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Комментарии
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  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    Ни фига себе нарушение. А то иностранную лингвистику нужно изучать русскими буквами.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Иностранную лексику нужно изучать русскими словами.

  • shk0der

    shk0der
    26 минут назад

    Роскомнадзор совсем с катушек съехал.

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