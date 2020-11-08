Роскомнадзор оштрафовал журнал «Теоретическая и прикладная лингвистика» АмГУ за иностранные слова
Управление Роскомнадзора по Амурской области составило протокол об административном правонарушении из-за выпуска научного журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» с примерами на иностранных языках, пишет «Медиазона».
Нарушения заметили во время плановой проверки. Роскомнадзор изучил содержание вышедшего в сентябре номера и обнаружил, что авторы статей по лингвистике использовали в текстах примеры на иностранных языках — английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском.
В ведомстве отмечают, что в свидетельстве о регистрации СМИ идёт речь только о русском языке.
«Выявлены основания для внесения изменений в запись о регистрации средства массовой информации (перерегистрация СМИ) в связи с изменением языка», — говорится в протоколе.
Протокол составили в отношении издателя журнала — Амурского государственного университета — по статье о нарушении порядка изготовления и распространения журнала.
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