Роскомнадзор оштрафовал журнал «Теоретическая и прикладная лингвистика» АмГУ за иностранные слова

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Нарушения заметили во время плановой проверки. Роскомнадзор изучил содержание вышедшего в сентябре номера и обнаружил, что авторы статей по лингвистике использовали в текстах примеры на иностранных языках — английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском.

В ведомстве отмечают, что в свидетельстве о регистрации СМИ идёт речь только о русском языке.

«Выявлены основания для внесения изменений в запись о регистрации средства массовой информации (перерегистрация СМИ) в связи с изменением языка», — говорится в протоколе.

Протокол составили в отношении издателя журнала — Амурского государственного университета — по статье о нарушении порядка изготовления и распространения журнала.