Во Владивостоке вандалы испортили социальное граффити, призывающее горожан носить маски

Фото: @dps_vl

В столице Приморья неизвестные испортили социальное граффити. Вандалы закрасили надпись «Носи маску», заменив её словами «Долой маски».

На то, как изменилось социальное граффити на остановке «Комарова», владивостокцы обратили внимание в субботу, 7 ноября. Эту картину создали ещё в июле для того, чтобы призвать горожан к социальной ответственности. Художники нанесли на стену надпись «Носи маску», но неизвестные переиначили основной посыл на прямо противоположный, сообщает @dps_vl.

Граффити на бетонной стене в районе Адмирала Фокина, 16, где также изображены люди в медицинских масках, вандалы закрасили тегами, которые нанесены аэрозольной краской зелёного и чёрного цветов.

Кто портит граффити и выступает против масочного режима во Влвдивостоке — пока неизвестно.

Постановление Роспотребнадзора, обязующее всех граждан России носить маски в общественных местах, вступило в силу 28 октября. Теперь россияне обязаны носить маски в том числе в такси, общественном транспорте, на парковках и лифте.

Не так давно в Благовещенске появились рекламные плакаты неоднозначного содержания. Авторы баннеров призвали амурчан носить маски и соблюдать дистанцию не совсем обычным способом. Один из самых жёстких призывов — «Не нравится носить маску? Тогда твоим близким понравится кутья» — вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Насчёт баннеров, призывающих носить маски позже высказался мэр Благовещенска Олег Имамеев. Благовещенские баннеры заметили и в Москве. О них высказался Иван Ургант в пятничном эфире программы «Вечерний Ургант». Тему обсудили и в программе «Время покажет».