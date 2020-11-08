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сегодня, 11:02 3

Взлёт с переворотом: в Благовещенске такси попало в ДТП (видео)

Взлёт с переворотом: в Благовещенске такси попало в ДТП (видео)
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Вечером 7 ноября, на Калининском кольце в Благовещенске произошло ДТП. Автомобиль такси, который выезжал на развязку со стороны Игнатьевского шоссе, занесло. Автомобиль «споткнулся» о бордюр и взлетел в воздух.

Как сообщили в ГИБДД Благовещенска, сообщение о ДТП поступило в 22:40. ПО предварительной информации, водитель 1998 года рождения не выдержал скорость движения, с учётом дорожных условий.

Девушка-пассажир 1995 года рождения доставлена в больницу с травмами.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Шумахер недоделанный. Пассажира жаль, пусть скорее выздоравливает

  • Рукопожатный

    Рукопожатный
    1 час назад

    Тёлочку жаль.

  • Okean555

    Okean555
    31 минута назад

    Надеюсь пассажирка присудит водилу за причинение вреда здоровью...

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