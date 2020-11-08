Взлёт с переворотом: в Благовещенске такси попало в ДТП (видео)
Вечером 7 ноября, на Калининском кольце в Благовещенске произошло ДТП. Автомобиль такси, который выезжал на развязку со стороны Игнатьевского шоссе, занесло. Автомобиль «споткнулся» о бордюр и взлетел в воздух.
Как сообщили в ГИБДД Благовещенска, сообщение о ДТП поступило в 22:40. ПО предварительной информации, водитель 1998 года рождения не выдержал скорость движения, с учётом дорожных условий.
Девушка-пассажир 1995 года рождения доставлена в больницу с травмами.
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