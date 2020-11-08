Губернатор Приамурья рассказал о ситуации с коронавирусом в области, закрытии городского роддома и нехватке врачей

«Обстановку оцениваю как тяжёлую»

Беседа началась с общей оценки ситуации в области. Губернатор оценил положение дел в Приамурье как тяжёлое.

— На текущий момент я оцениваю обстановку как тяжёлую. Надо сказать, что такая ситуация не только в нашем регионе, но и во всём мире, во всей стране. Наблюдается рост как по коронавирусу, так и по ОРВИ. Эти два процесса накладываются друг на друга, здравоохранение перегружено. На сегодняшний день пока система здравоохранения справляется со сложившейся ситуацией, хоть и делает это с большими усилиями. В Приамурье развёрнуто 1530 коек. Больше 500 из них с кислородной поддержкой. Оборудования хватает, лекарств хватает. Чего не хватает — это, в первую очередь, специалистов. Врачи болеют, в некоторых медицинских учреждениях болеет до 40% медиков. Это сегодня главная проблема, — отметил Василий Орлов.

«Перевод благовещенского роддома под ковидный госпиталь — это крайняя мера»

Затронули в разговоре и волнующую тему закрытия роддома в Благовещенске. Его планируют перевести под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией.

— Когда мы говорим о том, что благовещенский роддом переводим под ковидный госпиталь, это вынужденное решение и крайняя мера. К счастью, в Благовещенске успешно работает перинатальный центр. Все эти решения принимаются только консилиумом врачей. По совместному решению консилиума дана гарантия того, что качество родовспоможения не ухудшится. Конечно мы рассматривали другие альтернативные помещения. Госпиталь третий, законсервированный, госпиталь городской больницы. Он продан в частные руки несколько лет назад. Но проблемы договориться с частником нет, можно было его вернуть. Также в обращении от персонала роддома, я его читал, есть предложение рассмотреть возможность старого роддома на территории областной больницы. Эти два здания находятся в плачевном состоянии. Там нужно полностью менять систему отопления, систему вентиляции, устанавливать окна. Потребуется минимум по полгода на ремонт каждого здания. У нас, к сожалению, этого времени нет. Поэтому мы рассмотрим все возможные учреждения, которые можно развернуть под ковидный госпиталь. Пока у нас свободный коечные фонд составляет порядка 15%. Но ситуация развивается таким образом, что мы должны быть готовы к наиболее тяжёлому сценарию. Сегодня уже принято решение и роженицы из благовещенского роддома направляются сразу в перинатальный центр. Мы постепенно освобождаем благовещенский роддом под возможный вариант развёртывания там ковидного госпиталя на 120-150 коек. Важное условие в том, что в благовещенском роддоме есть кислородная поддержка на 50 койках. Это имеет критическое значение при выборе медицинского учреждения. Поэтому я прошу коллектив отнестись с пониманием. Мы без работы никого не оставим. Весь персонал будет переведён на родовспоможение в перинатальный центр, — сказал губернатор.

«Главная проблема амурского здравоохранения в борьбе с ковидом — кадровый дефицит»

Несколько раз в разговоре с корреспондентом губернатор отметил, что для успешной борьбы с коронавирусом в области не хватает медиков.

— Мы активно работаем с образовательными учреждениями и с волонтёрами. У нас сегодня 360 студентов Амурского медицинского колледжа и медицинской академии как в красной зоне, так и работают, помогая оформлять больничные листы, распределять лекарства. Выполняют самые разные функции. Порядка 80 волонтёров сегодня также задействованы для решения этой проблемы. Повторюсь, что сегодня главная проблема амурского здравоохранения в борьбе с ковидом — это кадровый дефицит, — считает глава региона.

Кроме этого, Василий Орлов в интервью рассказал о начислении выплат медикам и другим работникам здравоохранения, возвращении ограничительных мер, прогнозах с ситуацией с коронавирусом на ближайшее будущее.