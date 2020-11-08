У дипломов российских вузов может появиться «срок годности»
Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что практика выдачи дипломов «на всю жизнь» — абсурдна. По мнению Пескова, так нельзя быть уверенным, что полученные в вузе знания сохраняются, пишет ТАСС.
Документы о высшем образовании могут быть преобразованы в «дипломы по требованию».
— Дипломы [в будущем] не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это, вспоминая нашу дискуссию с Нассимом Талебом (экономистом и автором книги "Черный лебедь" - прим. ТАСС), это дипломы с expiration date (англ. срок годности - прим. ТАСС), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен, — заявил спецпредставитель президента РФ.
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