В Тынде спасли от огня гараж и автомобиль

Фото: 28.mchs.gov.ru

Вечером 7 ноября в Тынде загорелся гараж. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 21:02.

К месту вызова направились шесть человек и две единицы техники пожарно-спасательной части № 3. Через четыре минуты пожарные ликвидировали открытое горение. Гараж и находящийся внутри автомобиль спасли. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Просмотров всего: 12

#МЧС #пожары #происшествия #Тында

распечатать

Mr. Mustard