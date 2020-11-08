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8ноября
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сегодня, 10:10 0

В Тынде спасли от огня гараж и автомобиль

В Тынде спасли от огня гараж и автомобиль
Фото: 28.mchs.gov.ru

Вечером 7 ноября в Тынде загорелся гараж. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 21:02.

К месту вызова направились шесть человек и две единицы техники пожарно-спасательной части № 3. Через четыре минуты пожарные ликвидировали открытое горение.

Гараж и находящийся внутри автомобиль спасли. Пострадавших нет.

Вероятная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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#МЧС #пожары #происшествия #Тында

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