В Тынде спасли от огня гараж и автомобиль
Вечером 7 ноября в Тынде загорелся гараж. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 21:02.
К месту вызова направились шесть человек и две единицы техники пожарно-спасательной части № 3. Через четыре минуты пожарные ликвидировали открытое горение.
Гараж и находящийся внутри автомобиль спасли. Пострадавших нет.
Вероятная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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