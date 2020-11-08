По факту гибели двух мужчин на пожаре в Белогорске возбуждено уголовное дело

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Следователь провёл осмотр места происшествия и назначил необходимые экспертизы по установлению причин возгорания.

В настоящий момент следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

Напомним, летняя кухня и хозпостройки, расположенные под одной крышей, загорелись в Белогорске вчера утром. При пожаре обнаружили тела двух погибших.