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По факту гибели двух мужчин на пожаре в Белогорске возбуждено уголовное дело

По факту гибели двух мужчин на пожаре в Белогорске возбуждено уголовное дело
Фото: 28.mchs.gov.ru

Вчера в Белогорске загорелась летняя кухня дома по улице 2-й Релочной. При тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин 39 и 29 лет. Следственный отдел по городу Белогорску возбудил уголовное дело.

Следователь провёл осмотр места происшествия и назначил необходимые экспертизы по установлению причин возгорания.

В настоящий момент следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

Напомним, летняя кухня и хозпостройки, расположенные под одной крышей, загорелись в Белогорске вчера утром. При пожаре обнаружили тела двух погибших.

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#жизнь #пожары #происшествия

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