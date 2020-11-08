Жительница Башкирии выиграла в лотерею пять тонн асфальта

Фото: «Зианчуринские зори»

Жительница Зианчуринского района в Башкирии выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Розыгрыш среди своих подписчиков проводила местная газета, сообщает ИА «Башинформ».

Жительница села Исянгулово Лилия Акчурина стала победителем, сдав свою подписную квитанцию на второе полугодие. Читательница много лет выписывает газеты «Зианчуринские зори», «ЗОЖ», «1000 советов» и «Аргументы и факты».

— Проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков на газету «Зианчуринские зори» давно уже стало традицией. Во втором полугодии главных приза у нас было два – теленок и пять тонн асфальта. Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы – нашим уважаемым спонсорам, людям думающим, читающим и понимающим, что газета району просто необходима, — рассказали организаторы акции.

Асфальт уложили во дворе Лилии Ачкуриной.