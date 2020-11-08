В Береговом обустроили игровую зону, в Семёновке установили стелу

Фото: pixabay.com

В населённых пунктах Приамурья продолжаются преобразования, организованные по инициативе местных жителей. В селе Зейского района создали игровую зону, в Свободненском районе обновили памятник, а в Завитинском районе отремонтировали Дом культуры.

В посёлке Береговой Зейского района обустроили игровую зону. Установка спортивных и игровых комплексов обошлась в сумму 400 тысяч рублей.

В селе Сёмёновка Свободненского района установили стелу на памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Территорию у памятника привели в порядок: сделали ограждение и высадили цветы. На все работы потратили 1,6 миллионов рублей.

Работы завершились и в селе Подоловка Куприяновского сельсовета Завитинского района. Стоимость предложенного амурчанами проекта составила более 1 миллиона рублей. На эти средства в Доме культуры отремонтировали фойе: обновили полы и стены.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов — одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5% местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры, сообщает правительство Амурской области.