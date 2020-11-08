«Спасибо, доктор!»: волонтёры Благовещенска провели акцию в поддержку медиков

Фото: admblag.ru

Активная молодёжь Благовещенска решила поблагодарить врачей и весь персонал учреждений здравоохранения города, который борется за жизнь и здоровье горожан в период пандемии. Молодые люди и девушки устроили раздачу наклеек с надписью «Спасибо, доктор!» у одного из крупнейших торговых центров города.

Волонтёры предлагали благовещенцам украсить наклейкой свой автомобиль в знак уважения к медицинским работникам, поддержки их в нелегкое время. Всего ребята раздали более 200 наклеек на автомобили.

К акции присоединились и сотрудники муниципального предприятия- перевозчика «Автоколонна 1275». Наклейки появились в муниципальных автобусах, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.