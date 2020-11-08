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сегодня, 09:05 1

«Спасибо, доктор!»: волонтёры Благовещенска провели акцию в поддержку медиков

«Спасибо, доктор!»: волонтёры Благовещенска провели акцию в поддержку медиков
Фото: admblag.ru

Активная молодёжь Благовещенска решила поблагодарить врачей и весь персонал учреждений здравоохранения города, который борется за жизнь и здоровье горожан в период пандемии. Молодые люди и девушки устроили раздачу наклеек с надписью «Спасибо, доктор!» у одного из крупнейших торговых центров города.

Волонтёры предлагали благовещенцам украсить наклейкой свой автомобиль в знак уважения к медицинским работникам, поддержки их в нелегкое время. Всего ребята раздали более 200 наклеек на автомобили.

К акции присоединились и сотрудники муниципального предприятия- перевозчика «Автоколонна 1275». Наклейки появились в муниципальных автобусах, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    18 минут назад

    "Спасибо деду за победу" надо было сразу добавлять, чтоб 3 раза не бегать. От этих ваших сраных наклеек всем так хорошо и легко становится. А могли бы за это время хотя бы 1 старику помочь. Сраные показушники.

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