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8ноября
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сегодня, 08:53 5

Джо Байден набрал большинство голосов на выборах президента США

Джо Байден набрал большинство голосов на выборах президента США
Фото: REUTERS / Kevin Lamarque

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков на голосовании. Его оппонент, действующий президент Дональд Трамп, набрал 214 голосов., передаёт AP.

Трамп уже заявил о несогласии с результатами выборов. С понедельника его команда планирует запустить судебные процессы, оспаривающие победу Байдена.

В случае победы Джо Байден станет самым пожилым президентом США в истории. Сейчас ему 77 лет. Вице-президентом станет Камала Харрис — первая женщина на этом посту

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#выборы #США

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Ждем бакс по 100 руб ?!

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Ага и ушатанные дороги , и нищета

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Ждем бакс по 100 руб ?!

    Ага и ушатанные дороги , и нищета

    В Америке? Да ради Бога. Мне так абсолютно до лампочки кто там победил и что не поделил. Так же как и на курс бакса нас*ать с высокой колокольни.

  • Разнящий

    Разнящий
    11 минут назад

    Интересно, дотянет старый маразматик до конца своего срока?!

  • retrogr

    retrogr
    5 минут назад

    сри не сри,а торгаши ориентируются на курс,и за 20год 2 раза наценку по 15% делали.а ужд китайцам как наср.. на курс))) рубля

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