Джо Байден набрал большинство голосов на выборах президента США

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков на голосовании. Его оппонент, действующий президент Дональд Трамп, набрал 214 голосов., передаёт AP.

Трамп уже заявил о несогласии с результатами выборов. С понедельника его команда планирует запустить судебные процессы, оспаривающие победу Байдена.

В случае победы Джо Байден станет самым пожилым президентом США в истории. Сейчас ему 77 лет. Вице-президентом станет Камала Харрис — первая женщина на этом посту