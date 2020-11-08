Джо Байден набрал большинство голосов на выборах президента США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков на голосовании. Его оппонент, действующий президент Дональд Трамп, набрал 214 голосов., передаёт AP.
Трамп уже заявил о несогласии с результатами выборов. С понедельника его команда планирует запустить судебные процессы, оспаривающие победу Байдена.
В случае победы Джо Байден станет самым пожилым президентом США в истории. Сейчас ему 77 лет. Вице-президентом станет Камала Харрис — первая женщина на этом посту
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