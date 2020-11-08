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Выбор читателей за 7 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 7 ноября.

В благовещенском дворе нашли тело пожилой женщины

В Благовещенске во дворе дома по улице Пушкина, 47, нашли труп пожилой женщины. По словам очевидцев, на место выезжала скорая помощь, но вскоре уехала.

Школьник из Приамурья выставил на продажу учителя английского

На популярной платформе бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже учителя английского языка. На продажу выставили педагога из села Николо-Александровка Октябрьского района. Объявление быстро разлетелось по местным пабликам в социальных сетях.

В Благовещенске на улице Василенко нашли труп мужчины

В субботу, 7 ноября, во второй половине дня в дежурную часть поступило сообщение о том, что около дома по адресу: Василенко, 12А, обнаружили труп мужчины. Погибшим оказался местный житель 1954 года рождения, сообщает пресс-служба полиции Благовещенска.

В Благовещенске оторвавшееся колесо протаранило иномарку (видео)

Жителей Благовещенска просят помочь в поиске автомобиля, который скрылся с места происшествия 6 ноября между 13 и 14 часами в районе Лазо, 52. В районе дома по улице Лазо, 52 у машины на ходу отвалилось колесо, и протаранило припаркованный Toyota Mark II, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

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#Обзор #интернет #СМИ

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