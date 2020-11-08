Выбор читателей за 7 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 7 ноября.

В Благовещенске во дворе дома по улице Пушкина, 47, нашли труп пожилой женщины. По словам очевидцев, на место выезжала скорая помощь, но вскоре уехала.

На популярной платформе бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже учителя английского языка. На продажу выставили педагога из села Николо-Александровка Октябрьского района. Объявление быстро разлетелось по местным пабликам в социальных сетях.

В субботу, 7 ноября, во второй половине дня в дежурную часть поступило сообщение о том, что около дома по адресу: Василенко, 12А, обнаружили труп мужчины. Погибшим оказался местный житель 1954 года рождения, сообщает пресс-служба полиции Благовещенска.

Жителей Благовещенска просят помочь в поиске автомобиля, который скрылся с места происшествия 6 ноября между 13 и 14 часами в районе Лазо, 52. В районе дома по улице Лазо, 52 у машины на ходу отвалилось колесо, и протаранило припаркованный Toyota Mark II, сообщает пресс-служба ГИБДД города.