Гороскоп 8 ноября: Весам пора в поездку, а Близнецы найдут единомышленников
Восход Солнца: 07:32
Заход Солнца: 16:54
Солнце в Скорпионе.
Овен. Близкие будут требовать от вас максимальной отдачи. Сходите в бассейн — вода вас успокоит и придаст бодрости. Вы научитесь распределять свои силы.
Телец. Сегодня лучше придержать своё стремление к лидерству. Слушайте советы окружающих, анализируйте свои ошибки. Вам удастся сохранить покой и уют в доме.
Близнецы. Общайтесь больше — вы найдёте единомышленников. Ваши самые смелые идеи поддержат. День покажется очень лёгким.
Рак. Займитесь тем, в чём хорошо разбираетесь. Подведите итоги пройденного, закончите начатое. Избегайте риска. Будьте старательны и усердны.
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Лев. Сегодня хороший день для людей, кто работает с деньгами. Остальным тоже нужно позаботиться о своих финансах — денежные дела пройдут успешно.
Дева. Займитесь здоровьем своим и своих близких. Сегодня лучше полениться, встретиться со старыми друзьями, возобновить прерванные отношения.
Весы. Отправляйтесь в поездку, проведите переговоры — всё пройдёт удачнее, чем вы предполагаете. Ваши таланты заметят, но постарайтесь на зазнаваться.
Скорпион. Вам придётся отстаивать свои принципы. Новые дела лучше не начинать. Будьте осмотрительны и обращайтесь к здравому смыслу.
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Стрелец. Вам предстоит хорошая новость или приятная встреча. Не стоит копаться в себе или придираться к партнёру. Сходите в гости, заведите новых друзей.
Козерог. Сделайте что-нибудь, что ведёт к вашей мечте. Даже маленькая мелочь будет полезна. Вы будете пользоваться успехом у окружающих.
Водолей. День пройдёт в атмосфере любви и милосердия. Займитесь спортом, пообщайтесь с окружающими. Избегайте авантюр.
Рыбы. Смотри на жизнь с оптимизмом. В будущем дела наладятся во всех сферах жизни. Оставайтесь практиком и не будьте злопамятны.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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