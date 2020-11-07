Жители благовещенской многоэтажки мёрзнут уже второй месяц

В столице Приамурья на Вокзальной, 82 сегодня утром, 7 ноября, полностью пропало отопление. С начала отопительного сезона в Благовещенске, 24 сентября, прошло уже 1,5 месяца. Но квартиры прогрелись так и не полностью, а в подвале дома всё ещё стоит вода.

— Сейчас в квартире всего 13 градусов тепла! При минимальной норме — 18. Сначала нам обещали, что откачают воду из подвала, а потом уже дадут тепло. Но полностью воду так и не выкачали. А батареи продували один раз, и те ненадолго и совсем чуть-чуть потеплели, — рассказала жительница первого этажа на Вокзальной, 82 Вера.

Женщина рассказала, что сотрудники приезжали откачивать воду из подвала. Насос работает один или два раза в неделю всего по часу. Однако, мало того, что воду откачали не до конца. Работники, по словам женщины, ещё и выломали окно в подвал.

— Это окно около трёх лет назад я поставила на свои деньги. Это пришлось сделать потому, что проём без окна находится прямо под моей квартирой. А сотрудники постоянно выламывают его для откачки воды и «забывают» поставить на место. Говорят, что «кто-нибудь» да сделает. И в этот раз снова мне придётся платить мастерам, чтобы окно поставили на место. А я болею, все деньги ушли на лекарства, — рассказала собственница.

После замечания женщины работники закрыли дыру фанерой. Собственница волнуется, что под её квартирой также находится открытая дверь в подвал. Через этот проём тоже выкачивают воду. Но так как наступают холода, дверь скоро замёрзнет и перестанет закрываться.

— К нам приезжали прогонять батареи, только продували всего по 1,5-2 минуты. Конечно, этого недостаточно. Нужно прогнать так, чтобы не только на входе, но и на выходе из квартиры вода шла горячая, — рассказала Вера.

Другая жительница рассказала, что много раз пыталась дозвониться до аварийной службы. Однако все попытки не увенчались успехом.

Жители подозревали, что виноват один из соседей. Ещё в 2015 году в управлении ЖКХ города установили причины неработоспособности общедомового отопления.

— Наш сосед сделал ремонт и перестроил систему отопления. Сделал себе тёплый пол, а тем самым оставил всех соседей без тепла. Ему вынесли предписание об устранении несоответствий. Однако он ничего так и не сделал, — рассказала жительница.

В администрации города пояснили, что комиссия по данному адресу выезжала 30 октября. В квартирах проверили температурный режим, а также устранили нарушение одного из собственников. Систему отопления вернули функционирующее состояние.

— Также собственникам необходимо следить за состоянием своих батарей. В одной из квартир сотрудники за дополнительную плату прочистили батарею изнутри. Это полностью восстановило циркуляцию горячей воды в системе, — добавили в администрации города.

Корреспонденту Амур.инфо не удалось дозвониться до аварийной службы. В мэрии пояснили, что управляющая компания совместно с АКС сейчас занимается решением данной проблемы. Напомним, что прокуратура Амурской области провела проверку по факту отсутствия отопления в квартирах жильцов дома № 82 по улице Вокзальной ещё 23 октября.