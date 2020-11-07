В Амурской области выявили 164 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области выявили 164 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 116 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 10 – бессимптомно, у 38 – в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 975,52 на 100 тысяч населения.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в Приамурье заразились 7 707 человек. 6 060 выздоровели, 68 скончались.

Всего обследовано на COVID 449 543 человека, в том числе за последние сутки – 6 456.