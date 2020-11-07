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сегодня, 17:16 0

В Белогорске в пожаре погибли двое человек

В Белогорске в пожаре погибли двое человек
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Белогорске сегодня утром, 7 ноября, произошёл пожар в частном доме. По второй Рёлочной улице горела летняя кухня и хозпостройка под одной кровлей. При пожаре обнаружили тела двух погибших, их личности устанавливаются.

— На место возгорания выехали сотрудники четвёртой пожарно-спасательной части. Девять человек и две единицы техники ликвидировали открытое горение за 11 минут. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, — сообщает ГУМЧС России по Амурской области.

Напомним, что недавно в Приамурье из-за короткого замыкания сгорели два гаража и пострадал мужчина. А этим летом в Благовещенске огнеборцы выезжали на тушение склада в 500 квадратных метров.

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#Белогорск #МЧС #пожары

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