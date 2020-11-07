Министров строительства и природных ресурсов отправляют в отставку

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4 ноября Мишустин встречался с Владимиром Путиным. По данным собеседников Znak.com, на встрече приняли решение о кадровых перестановках.

В качестве кандидата на место Кобылкина называют министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.

Ранее российское Минприроды критиковали за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология». В конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что ситуация с мусорными полигонами в России «близка к критической», пишет РБК.