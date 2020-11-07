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7ноября
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сегодня, 17:11 7

Министров строительства и природных ресурсов отправляют в отставку

Министров строительства и природных ресурсов отправляют в отставку
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министры строительства и природных ресурсов России Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин покидают свои должности, сообщает Znak.com. По информации издания, у министры встретились с премьером правительства РФ Михаилом Мишустиным.

4 ноября Мишустин встречался с Владимиром Путиным. По данным собеседников Znak.com, на встрече приняли решение о кадровых перестановках.

В качестве кандидата на место Кобылкина называют министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.

Ранее российское Минприроды критиковали за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология». В конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что ситуация с мусорными полигонами в России «близка к критической», пишет РБК.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    это просто анекдот-без комментариев

  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    Козла в огород?

  • кулибин

    кулибин
    1 час назад

    Что происходит? Я что-то не понимаю? Мне кажется - это "пиздец".

  • кулибин

    кулибин
    1 час назад

    Что происходит? Я что-то не понимаю? Мне кажется - это "пиздец".

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    МИНИСТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ОТПРАВЛЯЮТ В ОТСТАВКУ

    ну отправляют и отправляют.

  • Разнящий

    Разнящий
    39 минут назад

    А что толку, ну посадят на места других "эффективных" менеджеров. Ничего не изменится, пока у власти Пу.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    32 минуты назад

    В качестве кандидата на место Кобылкина называют министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова,- а что выдающегося, да вообще что сделал "бодрячок" для ДВ и Арктики?=ничего, от слова совсем!!!

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