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7ноября
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сегодня, 16:30 0

За осень в Амурской области нашли 16 фальшивых «пятитысячных»

За осень в Амурской области нашли 16 фальшивых «пятитысячных»
Фото: pixabay.com

В Приамурье в третьем квартале 2020 года обнаружили 16 поддельных «пятитысячных» банкнот. Это в четыре раза больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. А единственной иностранной подделкой оказалась стодолларовая купюра.

Этой осенью Амурская область заняла четвертое место среди регионов ДВ по количеству подделок. Доля фальшивок в Амурской области чуть более 8% в ДФО, сообщает Банк России.

Банк России запустил бесплатное обучение на сайте университета Банка России. После прохождения обучения выдается именной сертификат и отличительный знак. Уже обучились более 2,4 тысяч человек. Отличить фальшивки от настоящих денег жителям Амурской области поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России».

Напомним, что в Приамурье уже неоднократно выявляли попытки расплатиться фальшивками. В этом году подделки замечали в Зее, Белогорске и Благовещенске.

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