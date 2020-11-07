За осень в Амурской области нашли 16 фальшивых «пятитысячных»

Этой осенью Амурская область заняла четвертое место среди регионов ДВ по количеству подделок. Доля фальшивок в Амурской области чуть более 8% в ДФО, сообщает Банк России.

Банк России запустил бесплатное обучение на сайте университета Банка России. После прохождения обучения выдается именной сертификат и отличительный знак. Уже обучились более 2,4 тысяч человек. Отличить фальшивки от настоящих денег жителям Амурской области поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России».

Напомним, что в Приамурье уже неоднократно выявляли попытки расплатиться фальшивками. В этом году подделки замечали в Зее, Белогорске и Благовещенске.