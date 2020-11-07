Благовещенские педагоги пройдут тестирование на COVID-19

В Благовещенске более 70 педагогов бесплатно протестируют на COVID-19. Это те учителя, которые не могут выйти на работу из-за невозможности сделать тест. Тестирование будет проходить до 13 ноября в одной из медлабораторий города, сообщает пресс-служба администрации города.

— Тестирование необходимо для замедления распространения инфекции. Важно обезопасить учителей и учеников, а также чтобы педагоги смогли своевременно приступить к работе после каникул, — прокомментировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, что в благовещенских школах, обучающихся по триместрам, каникулы смещены. Такое решение принял городской штаб для недопущения распространения инфекции.